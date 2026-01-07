Eugenio Derbez -de 64 años de edad- sorprendió a todos al participar en Beast Games 2 de MrBeast junto a Josh Peack.

Beast Games 2 es un reality creado por MrBeast y para promocionar la segunda temporada, el influencer invitó a diversas personalidades, siendo Eugenio Derbez el único latino invitado.

Eugenio Derbez llega a Beast Games 2 junto a Josh Peack

Los fans de Eugenio Derbez se llevaron una gran sorpresa tras revelar que sería parte de Beast Games 2; el anuncio lo hizo con un video en redes sociales.

En el video se ve a Eugenio Derbez saludando a su esposa, Alessandra Rosaldo, contando que sería invitado a Beast Games 2, pero ignoraba a sus contrincantes, así como los retos que enfrentaría.

Eugenio Derbez mostró el recorrido que hizo para llegar al camerino al lugar donde se grabaría Beast Games 2.

En las imágenes, se ve a Eugenio Derbez con un uniforme azul con su nombre y la sesión de fotos promocionales que hizo para promocionar el reality de MrBeast.

Beast Games es una competencia que se transmite por Amazon Prime Video, donde mil participantes compiten en desafíos físicos y mentales.

La competencia da un premio millonario a quien logre vencer los extremos desafíos; los premios inician con 5 millones y van aumentando según la dificultad.

Eugenio Derbez participa en Mr Beats 2 (Instagram/@ederbez)

Eugenio Derbez fue el único famosos latino invitado a Beast Games 2

La participación de Eugenio Derbez y otras celebridades en Beast Games 2 forma parte de un promocional previo al estreno de la segunda temporada de la competencia.

Eugenio Derbez estará en el especial de Beast Games 2 junto a famosos como:

Josh Peack, de 39 años de edad

Calum Hood, de 29 años de edad

Asthon Irwin, de 31 años de edad

Audrey Nuna, de 26 años de edad

Kevin Hart, de 46 años de edad