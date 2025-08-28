En efecto, De Viaje con Los Derbez ya estrenó tráiler de la temporada 5 del reality show familiar y Eugenio Derbez de 63 años de edad, fue el primero que compartió que fueron a Japón.

El tráiler de De Viaje con Los Derbez fue compartido, demostrando que Eugenio Derbez volvió a hacer de las suyas sacando de casillas a su familia por quejumbroso.

Tráiler de De Viaje con Los Derbez ya se estrenó y la familia de Eugenio Derbez se fue a Japón

La quinta temporada de De Viaje con Los Derbez ya está aquí y en esta ocasión la familia de Eugenio Derbez se fue a Japón; acá el tráiler completo.

La muestra de poco más de un minuto de las aventuras que la familia Derbez vivió en Japón, está dando mucho de qué hablar porque esta vez Eugenio Derbez será evidenciado.

Y es que tal parece que a lo largo de De Viaje con Los Derbez, Eugenio Derbez no hace más que quejarse de la comida, el idioma y las actividades del momento familiar.

Esto además de que José Eduardo Derbez una vez más logra poner a prueba a su padre, yéndose de fiesta con Vadhir Derbez y volviendo hasta el día siguiente, justo como él le pidió que no hiciera.

Escena de De Viaje con Los Derbez . (YouTube/@PrimeVideoMX / Tomada de video)

Asimismo, a lo largo del tráiler de De Viaje con Los Derbez se ve que hubo momentos de aventura entre los hermanastros y chistes pesados de Alessandra Rosaldo que ni Eugenio Derbez soportó.

La nueva temporada de De Viaje con Los Derbez en Japón se estrena el 26 de septiembre por Amazon Prime Video.

Estos lugares ha visitado la familia de Eugenio Derbez en las cinco temporadas de De Viaje con Los Derbez

El tráiler de la quinta temporada de De Viaje con Los Derbez demuestra que les tocó ir a Japón, siendo otro paraíso más a la lista de estos sitios que han visitado:

Temporada 1: Marruecos

Temporada 2: Noroeste de Estados Unidos

Temporada 3: Jamaica

Temporada 4: Laponia, Finlandia

Temporada 5: Japón

Dentro de estas cinco temporadas de De Viaje con Los Derbez, la segunda donde viajaron en una casa rodante fue la serie más vista en la historia de Amazon Prime Video México.

Sin embargo, esta probabilidad de aceptación en De Viaje con Los Derbez es más grande debido a que se estrenó con temática de pandemia por Covid-19.

Luego de esta, el De Viaje con Los Derbez en Laponia, Finlandia fue la más mencionada en redes sociales por la producción. Pero la edición Jamaica es la más criticada por su sobreactuación.