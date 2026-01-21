MrBeast y Eugenio Derbez visitaron Edomex por proyecto educativo en San Andrés Tepetitlán.

En redes sociales se hizo viral que el youtuber MrBeast y el actor Eugenio Derbez -de 64 años de edad- estuvieron en el municipio de Almoloya de Alquisiras.

MrBeast -de 27 años de edad- y Eugenio Derbez fueron vistos el pasado 20 de enero en San Andrés Tepetitlán para apoyar un proyecto educativo.

Tanto el actor como el youtuber habrían ayudado a la construcción e inauguración de una escuela de Educación Media Superior.

De acuerdo con algunas versiones, MrBeast también entregó en una escuela local:

Becas escolares a estudiantes

Material didáctico

Equipo escolar

MrBeast y Eugenio Derbez visitan Edomex por proyecto educativo en San Andrés Tepetitlán (Especial)

La llegada de MrBeast y Eugenio Derbez a San Andrés Tepetitlán fue en helicóptero.

Durante su recorrido, decenas de personas se acercaron a interactuar con MrBeast, quien es reconocido por sus actos de filantropía.

En las imágenes que circulan en redes sociales se aprecia a MrBeast portando un chaleco de seguridad industrial mientras saluda a un niño.

De igual manera, se ve a Eugenio Derbez conviviendo con varios niños de la localidad de San Andrés Tepetitlán en el Edomex.

Cabe señalar que MrBeast y Eugenio Derbez llegaron acompañados de algunos elementos de seguridad.

Aunque en todo momento, el youtuber y el actor se mostraron amables, saludando a todos sus seguidores que se congregaron para su visita.