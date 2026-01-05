MrBeast está por estrenar Beast Games 2 ‘Fuerza VS Inteligencia’, pero también se aventuró en crear la versión VIP donde Eugenio Derbez de 64 años de edad, se une a la competencia.

El 7 de enero se estrena Beast Games 2 y al mismo tiempo se podrá ver a Eugenio Derbez en un nuevo formato que MrBeast de 27 años años de edad creó para YouTube.

Eugenio Derbez se une a la competencia de MrBeast por el Beast Games 2

A días del estreno de Beast Games 2, el creador MrBeast compartió el lanzamiento de la versión VIP con 30 celebridades en la competencia incluyendo a Eugenio Derbez.

En el marco de Beast Games 2 que se estrenará el 7 de enero por Amazon Prime Video, se transmitirá por YouTube el mismo día la versión VIP donde sale Eugenio Derbez.

Según lo compartido por MrBeast será una competencia por 1 millón de dólares o bien, 18 millones de pesos mexicanos que se podrá llevar un famosos para donar a la caridad.

Sin embargo, MrBeast no ha compartido la hora exacta en que se podrá ver Beast Games VIP en su canal de YouTube.

MrBeast da a conocer Beast Games 2 VIP. (@mrbeast)

Estos son los competidores de Beast Games VIP además de Eugenio Derbez

MrBeast anunció Beast Games VIP donde participará Eugenio Derbez junto con estos otros famosos: