MrBeast está por estrenar Beast Games 2 ‘Fuerza VS Inteligencia’, pero también se aventuró en crear la versión VIP donde Eugenio Derbez de 64 años de edad, se une a la competencia.
El 7 de enero se estrena Beast Games 2 y al mismo tiempo se podrá ver a Eugenio Derbez en un nuevo formato que MrBeast de 27 años años de edad creó para YouTube.
Eugenio Derbez se une a la competencia de MrBeast por el Beast Games 2
A días del estreno de Beast Games 2, el creador MrBeast compartió el lanzamiento de la versión VIP con 30 celebridades en la competencia incluyendo a Eugenio Derbez.
En el marco de Beast Games 2 que se estrenará el 7 de enero por Amazon Prime Video, se transmitirá por YouTube el mismo día la versión VIP donde sale Eugenio Derbez.
Según lo compartido por MrBeast será una competencia por 1 millón de dólares o bien, 18 millones de pesos mexicanos que se podrá llevar un famosos para donar a la caridad.
Sin embargo, MrBeast no ha compartido la hora exacta en que se podrá ver Beast Games VIP en su canal de YouTube.
Estos son los competidores de Beast Games VIP además de Eugenio Derbez
MrBeast anunció Beast Games VIP donde participará Eugenio Derbez junto con estos otros famosos:
- Josh Peck de 39 años de edad
- Diplo de 47 años de edad
- Steve-O de 51 años de edad
- Tiffany Haddish de 46 años de edad
- Marsai iMartin de 21 años de edad
- Alessia Cara de 29 años de edad
- Cedric de 61 años de edad
- The Chainsmokers
- 5 Seconds of Summer
- KPop Demon Hunters
- Ally Brooke Bracey de 32 años de edad
- Ashton Irwin de 31 años de edad
- Audrey Nuna de 24 años de edad
- Brie Bella de 42 años de edad
- Calum Hood de 29 años de edad
- Ajey Nagar de 26 años de edad
- Dwight Howard de 40 años de edad
- Hasan Minhaj de 40 años de edad
- Howie Mandel de 70 años de edad
- Ayavela Khumalo
- Kevin Hart de 46 años de edad
- Lil Rel Howery de 46 años de edad
- Luke Hemmings de 29 años de edad
- Drew Taggart de 36 años de edad
- Alex Pall de 40 años de edad
- Matt Rife de 30 años de edad
- Nikki García
- Michael Clifford de 30 años de edad
- Paris Hilton de 44 años de edad
- Paul Scheer de 49 años de edad
- Sal Vulcano de 49 años de edad
- Selma Blair de 53 años de edad
- Yung Gravy de 29 años de edad
- Yvonne Orji de 38 años de edad