MrBeast está por estrenar Beast Games 2 ‘Fuerza VS Inteligencia’, pero también se aventuró en crear la versión VIP donde Eugenio Derbez de 64 años de edad, se une a la competencia.

El 7 de enero se estrena Beast Games 2 y al mismo tiempo se podrá ver a Eugenio Derbez en un nuevo formato que MrBeast de 27 años años de edad creó para YouTube.

Eugenio Derbez se une a la competencia de MrBeast por el Beast Games 2

A días del estreno de Beast Games 2, el creador MrBeast compartió el lanzamiento de la versión VIP con 30 celebridades en la competencia incluyendo a Eugenio Derbez.

En el marco de Beast Games 2 que se estrenará el 7 de enero por Amazon Prime Video, se transmitirá por YouTube el mismo día la versión VIP donde sale Eugenio Derbez.

Según lo compartido por MrBeast será una competencia por 1 millón de dólares o bien, 18 millones de pesos mexicanos que se podrá llevar un famosos para donar a la caridad.

Sin embargo, MrBeast no ha compartido la hora exacta en que se podrá ver Beast Games VIP en su canal de YouTube.

MrBeast da a conocer Beast Games 2 VIP. (@mrbeast)

Estos son los competidores de Beast Games VIP además de Eugenio Derbez

MrBeast anunció Beast Games VIP donde participará Eugenio Derbez junto con estos otros famosos:

  • Josh Peck de 39 años de edad
  • Diplo de 47 años de edad
  • Steve-O de 51 años de edad
  • Tiffany Haddish de 46 años de edad
  • Marsai iMartin de 21 años de edad
  • Alessia Cara de 29 años de edad
  • Cedric de 61 años de edad
  • The Chainsmokers
  • 5 Seconds of Summer
  • KPop Demon Hunters
  • Ally Brooke Bracey de 32 años de edad
  • Ashton Irwin de 31 años de edad
  • Audrey Nuna de 24 años de edad
  • Brie Bella de 42 años de edad
  • Calum Hood de 29 años de edad
  • Ajey Nagar de 26 años de edad
  • Dwight Howard de 40 años de edad
  • Hasan Minhaj de 40 años de edad
  • Howie Mandel de 70 años de edad
  • Ayavela Khumalo
  • Kevin Hart de 46 años de edad
  • Lil Rel Howery de 46 años de edad
  • Luke Hemmings de 29 años de edad
  • Drew Taggart de 36 años de edad
  • Alex Pall de 40 años de edad
  • Matt Rife de 30 años de edad
  • Nikki García
  • Michael Clifford de 30 años de edad
  • Paris Hilton de 44 años de edad
  • Paul Scheer de 49 años de edad
  • Sal Vulcano de 49 años de edad
  • Selma Blair de 53 años de edad
  • Yung Gravy de 29 años de edad
  • Yvonne Orji de 38 años de edad