LOL temporada 8: Eugenio Derbez confirma el elenco para Prime Video

Regresa LOL con su temporada 8 en Prime Video; Eugenio Derbez ya confirmó al elenco que tendrá.

A través de redes, Eugenio Derbez- de 64 años de edad- dio a conocer el reparto del programa Last One Laughing México (LOL).

Este es el elenco confirmado por Eugenio Derbez para LOL temporada 8 en Prime Video

El elenco completo de LOL temporada 8 en Prime Video con Eugenio Derbez es el siguiente:

Andrés Johnson, de 30 años de edad Raquel Garza, de 58 años de edad Kike Vázquez, de 36 años de edad Mike Salazar, de 36 años de edad Carlos Espejel, de 53 años de edad Jair Sánchez, 24 años de edad Grecia Castillo, de 32 años de edad Josuesy, de 26 años de edad Melissa Berrones Lando Ibarra

Ellos, estarán encerrados en una estudio con la meta de hacer reír a sus contrincantes para ganar el show.

Tanto Josuesy, Melissa Berrone y Lando Ibarra fueron ganadores de LOL: Buscando Talento, lo que les dio un pase a la temporada 8 de LOL México.

LOL, programa de Eugenio Derbez. (@lolmx)

¿Cuándo se estrena LOL temporada 8 en Prime Video?

Con el anuncio del reparto de LOL temporada 8, también se confirmó su fecha de estreno.

La nueva temporada del programa encabezado por Eugenio Derbez estará disponible en Prime Video el viernes 13 de febrero.

En la octava entrega de LOL la temática será de la selva, donde los participantes deberán hacer sus estrategias y alianzas para ganar.

Por su parte Eugenio Derbez estará atento a cada gesto de los concursantes hasta el final del programa.