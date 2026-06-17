El productor Victor Wao compartió la última foto con las víctimas antes del trágico accidente donde dos helicópteros chocaron en Río de Janeiro.

A través de Instagram, Victor Wao conmovió a sus seguidores al postear una imagen en la que aparecen Oliver Tree y Lucas Frota.

Esta es la última foto que compartió Victor Wao con las víctimas antes del accidente

Mediante una storie, Victor Wao subió una foto con las víctimas antes del accidente fatal en Rio de Janeiro ocurrido el pasado 14 junio 2026.

“Mi última salida con ellos”, se lee en la imagen la que se ve a Oliver Tree y Lucas Frota en compañía de Victor Wao y otras personas en un ambiente festivo.

Oliver Tree: Victor Wao comparte la última foto con las víctimas antes del accidente (@waoofficial / Instagram)

Victor Wao ha cobrado relevancia al salvarse del choque aéreo donde murieron 6 personas, incluidos Oliver Tree y el youtuber Gaspar Prim Díaz “Gaspi”.

El productor y DJ brasileño decidió no abordar el helicóptero por miedo a volar, cambiándole su lugar a Lucas Frota.

“Era para que yo estuviera junto a ustedes en ese helicóptero y en el último segundo no fui”, expresó Victor Wao en un mensaje.

De acuerdo con el relato de Wao, Lucas Frota le consiguió un auto para llegar a su destino.

Por lo que expresó que le “debía” su vida a Frota y que nunca lo olvidará tras esa situación que lo salvó del accidente.

Victor Wao también mencionó en un conmovedor mensaje sus dudas al pensar que “podría haber hecho algo para evitar” lo que sucedió.

En sus redes, también Victor Wao compartió más imágenes junto a Lucas Frota y Oliver Tree.

Agradeciendo la amistad que tuvo con Frota y asegurando que siempre lo recordará “con esa sonrisa que encantaba a todos”.