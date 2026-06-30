El legado de Oliver Tree volvió a reunir a seguidores y personas cercanas este 29 de junio, cuando el artista estadounidense habría cumplido 33 años, semanas después de su fallecimiento.

Entre quienes dedicaron palabras al cantante destacó Aaron Mercury, quien aseguró sentirse agradecido por haber coincidido con Tree durante distintos momentos de su trayectoria.

Por su parte, Fiona Chernavskaya compartió imágenes y videos inéditos de momentos cotidianos junto al cantante, acompañados por mensajes dedicados a recordar su memoria.

Familiares, amigos y seguidores mantienen vivo el legado de Oliver Tree

Las redes sociales concentraron cientos de publicaciones con fotografías, videos y mensajes que recordaron la carrera de Oliver Tree, quien mantenía una amplia comunidad internacional de seguidores.

Las publicaciones dedicadas al cantante destacaron su trayectoria musical y compartieron recuerdos personales, mientras colaboradores reiteraron su compromiso de preservar los proyectos y deseos que dejó pendientes.

Aaron Mercury también reveló que continúa en contacto con el mánager del artista para explorar la posibilidad de organizar un homenaje dirigido a sus seguidores.

Aaron Mercury revela su última conversación con Oliver Tree antes de la tragedia (Agencia México )

En una de sus publicaciones, Chernavskaya escribió la frase “33, como Jesús”, haciendo referencia a la edad que el intérprete habría celebrado durante este 29 de junio.

Las muestras de afecto también llegaron de fanáticos, colaboradores y amigos, quienes recordaron conciertos, proyectos musicales y experiencias compartidas con el compositor estadounidense.

Aunque su fallecimiento continúa generando impacto, los homenajes reflejan que la obra de Oliver Tree permanece vigente entre quienes siguen celebrando su música y legado artístico.

Tras el accidente de helicóptero ocurrido el 14 de junio, el cumpleaños de Oliver Tree se convirtió en una jornada de homenajes, mensajes emotivos y muestras de cariño en redes sociales.