A través de un comunicado en sus redes sociales se confirmó hoy lunes 13 de julio, la muerte del actor que interpretó al Dr. Alan Grant en Jurassic Park, Sam Neill a los 78 años de edad, fallecimiento que ocurriera de manera repentina e inesperada.

“Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica la noticia de su fallecimiento, ocurrido el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de sus seres queridos y partió con la dignidad que caracterizó toda su vida” Familia de Sam Neill

Las causa de la muerte de Sam Neill no se precisó; sin embargo, la familia refrendó que el actor de Jurassic Park estaba libre del cáncer de sangre que padeció.

“Su pérdida fue repentina e inesperada, aunque reconforta saber que se mantuvo libre de cáncer. La familia desea expresar su más profundo agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por su extraordinaria atención. Más adelante se ofrecerán más detalles; por ahora, en nombre de la familia, pedimos que se respete su privacidad mientras atraviesan esta pérdida inmensa”. Familia de Sam Neill

Sam Neill y su batalla contra el raro cáncer en la sangre que padeció en 2022

En 2022, el actor Sam Neill fue diagnosticado con linfoma angioinmunoblástico de células T en estadio 3, un tipo raro y agresivo de cáncer de sangre.

Cáncer de la sangre contra el cual luchó Sam Neill y se pudo librar de esta enfermedad apenas en abril 2026, esto gracias a una remisión mediante una terapia celular CAR-T (inmunoterapia) .

Pese haberse librado del cáncer de sangre, se sabía que el actor de Jurassic Park, Sam Neill continuaba recibiendo quimioterapia cada mes de por vida, según relató en sus memorias.

Sam Neill regresará como el Dr. Alan Grant (REUTERS)

Sam Neill, actor de Jurassic Park y más

El actor neozelandés nacido en Irlanda, Sam Neill deja un gran legado tras su muerte, sin embargo, el personaje con el que siempre será recordado será el del Dr. Alan Grant en Jurassic Park.

Así como también, Sam Neill protagonizó varias películas, incluyendo Bicentennial Man, Event Horizon, Merlín entre otras.

Las películas y series más famosas en las que participó Sam Neill son: