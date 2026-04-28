Te contamos quién es Sam Neill, actor de la saga Jurassic Park y Jurassic World.

Uno de los actores más queridos dentro de la industria del cine es Sam Neill, por sus personajes en películas populares.

¿Quién es Sam Neill?

Nigel John Dermot Neill, mejor conocido como Sam Neill, es un actor neozelandés nacido en el Reino Unido.

La carrera de Sam Neill es popular por sus actuaciones en la saga Jurassic Park y Jurassic World.

Sam Neill, actor de la saga Jurassic Park y Jurassic World (@samneilltheprop / Instagram )

¿Cuántos años tiene Sam Neill?

En la actualidad, Sam Neill tiene 78 años de edad. Nació el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, Reino Unido.

Sam Neill, actor de la saga Jurassic Park y Jurassic World (@samneilltheprop / Instagram )

¿Quién es la esposa de Sam Neill?

El actor Sam Neill no se encuentra casado hoy en día. El actor mantiene una relación sentimental con la periodista Laura Tingle desde 2018.

Anteriormente, Sam Neill estuvo casado con:

Noriko Watanabe, de 1989 a 2017

Lisa Harrow, de 1981 a 1989

Sam Neill, actor de la saga Jurassic Park y Jurassic World (@samneilltheprop / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Sam Neill?

Por su fecha de nacimiento, Sam Neill pertenece al signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Sam Neill?

Sam Neill tiene cuatro hijos:

Andrew Neill

Tim Neill

Elena Neill

Maiko Spencer

Sam Neill, actor de la saga Jurassic Park y Jurassic World (@samneilltheprop / Instagram )

¿Qué estudió Sam Neill?

Se sabe que Sam Neill ingresó a la Universidad de Canterbury para estudiar Literatura Inglesa, aunque no terminó ahí sus estudios.

Fue en la Universidad Victoria en Wellington que Sam Neill se graduó como licenciado en Artes y Literatura Inglesa.

Sam Neill, actor de la saga Jurassic Park y Jurassic World (@samneilltheprop / Instagram )

¿En qué ha trabajado Sam Neill?

Sam Neill incursionaría como actor de cine y televisión. Su fama llegaría en 1977 con la película “Sleeping Dogs” .

Las películas y series más famosas en las que ha participado Sam Neill son:

Mi brillante carrera (1979)

Posesión (1981)

De un país lejano (1981)

Comando de valientes (1982)

Ivanhoe (1982)

Reily: As de espías (1983)

El enigma (1983)

La sangre de otros (1984)

Plenty (1985)

Kane & Abel (1985)

Un llanto en la oscuridad (1988)

Terror a bordo (1989)

La caza al Octubre rojo (1990)

El piano (1993)

Sirenas (1993)

Jurassic Park (1993)

Restauración (1994)

En la boca del terror (1994)

Country Life (1994)

Victory (1996)

A sangre fría (1996)

Blancanieves, un cuento de terror (1997)

La nave del terror (1997)

El juego de la venganza (1998)

Merlín (1998)

El hombre bicentenario (1999)

La luna en directo (2000)

Sally Hemings: La historia de un escándalo (2000)

Jurassic Park III (2001)

Irresistible (2006)

Ángel (2007)

Skin (2008)

Dean Spanley (2008)

El último cazador (2011)

Peaky Blinders (2013)

Sin regreso (2015)

Thor: Ragnarok (2017)

Thor: Amor y trueno (2022)

Jurassic World: Dominio (2022)