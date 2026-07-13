Te contamos quién es Steven Spielberg, el famoso director, guionista y productor de cine.

No se puede hablar del cine moderno en Hollywood sin mencionar a Steven Spielberg.

¿Quién es Steven Spielberg?

Steven Allan Spielberg es un director, guionista y productor de cine estadounidense.

Su carrera es conocida por ser pionero del Nuevo Hollywood y dirigir icónicas películas entre las que destacan Tiburón, Jurassic Park y E.T. el extraterrestre.

Steven Spielberg (Gage Skidmore)

¿Cuántos años tiene Steven Spielberg?

Steven Spielberg tiene 79 años de edad. Nació el 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, Ohio.

¿Quién es la esposa de Steven Spielberg?

Steven Spielberg está casado con la actriz y pintora Kate Capshaw.

La pareja se conoció a mediado de los años 80 y contrajeron nupcias en 1991.

¿Qué signo zodiacal es Steven Spielberg?

Steven Spielberg es del signo zodiacal Sagitario.

Steven Spielberg (AP)

¿Cuántos hijos tiene Steven Spielberg?

Steven Spielberg tiene siete hijos. Su familia incluye hijos adoptados, biológicos y una hijastra con Kate Capshaw.

Jessica Capshaw

Max Spielberg

Theo Spielberg

Sasha Spielberg

Sawyer Spielberg

Mikaela Spielberg

Destry Spielberg

¿Qué estudió Steven Spielberg?

Steven Spielberg estudió Cine y Artes Electrónicas en la California State University, en Long Beach, a mediados de los sesenta.

No obstante, abandonaría los estudios después de tres años. En 2001, ya como un director reconocido, los retomaría para conseguir su título.

Steven Spielberg (Jordan Strauss / AP)

¿En qué ha trabajado Steven Spielberg?

Desde su adolescencia, Spielberg filmaba películas en formato 8mm con sus amigos.

Muy joven entró a trabajar a Universal y para 1968 filmaría el cortometraje Amblin.

En Universal dirigiría episodios de series como Marcus Welby M.D. y Columbo.

No obstante, alcanzaría notoriedad con la cinta para la televisión Duel.

Para 1974 sería contratado para Tiburón, película de gran presupuesto que se convertiría en una de las más taquilleras de la historia.

Tras el éxito de Tiburón, Spielberg rodaría Close Encounters of the Third Kind, largometraje que lo consolidaría en Hollywood.

Entre las cintas más famosas que ha filmado Steven Spielberg a lo largo de su carrera destacan:

Los cazadores del arca perdida (1981)

E.T. El extraterrestre (1982)

Indiana Jones y el templo de la perdición (1984)

El color púrpura (1985)

El imperio del sol (1987)

Indiana Jones y la última cruzada (1989)

Siempre (1989)

La lista de Schindler (1993)

Jurassic Park (1993)

Jurassic Park (1997)

Rescatando al soldado Ryan (1998)

I.A Inteligencia Artificial (2001)

Minority report (2002)

Atrápame si puedes (2002)

La terminal (2004)

Múnich (2005)

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008)

La aventuras de Tintín (2011)

Lincoln (2012)

Ready Player One: Comienza el juego (2018)

Amor sin barreras (2021)

Los Fabelman (2022)

El día de la revelación (2026)

Por su carrera, Steven Spielberg ha recibido tres veces el Premio Oscar. También ha ganado el BAFTA y el Globo de Oro.