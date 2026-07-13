Steven Spielberg lanzó un emotivo mensaje tras confirmarse la muerte del actor Sam Neill, reconocido mundialmente por su papel como el Dr. Alan Grant en Jurassic Park.

“Adoré hacer todas las películas de ‘Jurassic Park’ con él. Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos a nuestra familia de ‘Jurassic Park’ y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus millones de fans en todo el mundo.” Steven Spielberg, cineasta

En un comunicado difundido por Variety, el cineasta expresó estar “entristecido” por la noticia y destacó el legado del actor, a quien calificó como excepcionalmente colaborativo.

Steven Spielberg, de 79 años de edad, recordó que Sam Neill dio vida a un personaje icónico en 1993, 2001 y 2022, y aseguró que su contribución al cine y su recuerdo permanecerán siempre entre los fanáticos.

Steven Spielberg está triste por la muerte de Sam Neill

El director Steven Spielberg reconoció estar “entristecido” por la muerte de Sam Neill.

No obstante, agradeció a Roger Donaldson, Gilliam Armstrong, Graham Baker y Phillip Noyce por elegir al actor en diversos papeles que le ayudarían a interpretar al querido Dr. Alan Grant en Jurassic Park 1993.

Sam Neill volvió a dar vida al paleontólogo de Parque Jurásico en 2001 y 2022, sin embargo, Steven Spielberg solo regresaría a la franquicia como productor ejecutivo en esas producciones.

Sam Neill en Jurassic Park (Universal Pictures / Amblin Entertainment)

Steven Spielberg también resaltó que Sam Neill “fue excepcionalmente colaborativo”.

Esto pese a que le costó interpretar a un personaje que “actuaba como si los niños fueran desordenados y olieran mal”.

Ya que eso era lo opuesto al padre cariñoso que era con sus hijos.

En 2022, Sam Neill fue diagnosticado con cáncer de sangre, un linfoma angioinmunoblástico de células T en estadio 3.

No obstante, a principios del 2026 el actor confirmó que estaba libre de esa enfermedad.

Steven Spielberg se lanza ahora a dirigir videos musicales (EFE)

Al homenaje de Steven Spielberg también se unió en Instagram. Colin Trevoroow, director de Jurassic World Dominion.

En su mensaje Trevoroow calificó a Sam Neill como un “amigo y colaborador” que les dio fuerza en momentos complicados por lo que siempre estaría agradecido con él.