La muerte de Sam Neill ha impactado al medio de Hollywood y seguidores, tras ser uno de los actores más queridos en el cine y que será recordado por su participación en Jurassic Park.

Tras interpretar Sam Neill al Dr. Alan Grant en la famosa saga de dinosaurios, Jurassic Park en tres de las películas:

  • Parque Jurásico (1993)
  • Parque Jurásico III (2001)
  • Jurassic World: Dominio (2022)

Pero en qué otras producciones, además de Jurassic Park ha participado Sam Neill, a continuación te recomendamos 10 películas más y dónde verlas.

Doctor Alan Grant Jurassic Park
Doctor Alan Grant Jurassic Park (Chipp )

Dónde ver estas 10 películas de Sam Neill además de Jurassic Park

Sam Neill participó en más de 150 películas a lo largo de su extensa y exitosa trayectoria cinematográfica, Jurassic Park entre las más famosas.

Razón por la te traemos 10 películas más de Sam Neill que no debes dejar de ver, a continuación te las dejamos y te decimos dónde verlas:

  1. Possession (1981) - Sin disponibilidad en streaming
  2. Event Horizon (1997) - Disponible en Mercado Play y renta en Prime Video
  3. El Hombre Bicentenario (1999) - Disponible en Netflix y Prime Video
  4. El Piano - Sin disponibilidad en streaming
  5. In the Mouth of Madness (1994) - En renta en Prime Video
  6. La Caza del Octubre Rojo (1990) - En renta en Prime Video
  7. El Señor de los Caballos (1998) - Sin disponibilidad en streaming
  8. Ivanhoe (1982) - Sin disponibilidad en streaming
  9. Un Grito en la Oscuridad (1988) - Sin disponibilidad en streaming
  10. La Puerta Secreta (2023) - En renta en Prime Video
El Hombre Bicentenario con Sam Neill
El Hombre Bicentenario con Sam Neill ( Touchstone Pictures)

Series imperdibles de Sam Neill

A lo largo de su carrera, el actor Sam Neill también destacó en la televisión con varias series que deberías ver, tales como:

  1. Merlín (1998) - Sin disponibilidad en streaming
  2. Alcatraz (2012) - En renta por Apple TV+
  3. The Tudors (2007) - Disponible en Amazon Prime Video, Claro Video y Mercado Play
  4. Peaky Blinders (2013) - Disponible en Netflix
  5. Invasion (2021) - Disponible en Apple TV+
  6. The Twelve (2022) - Disponible en HBO Max
  7. Untamed (2025) - Disponible en Netflix
Peaky Blinders con Sam Niell
Peaky Blinders con Sam Niell (Netflix)