La muerte de Sam Neill ha impactado al medio de Hollywood y seguidores, tras ser uno de los actores más queridos en el cine y que será recordado por su participación en Jurassic Park.
Tras interpretar Sam Neill al Dr. Alan Grant en la famosa saga de dinosaurios, Jurassic Park en tres de las películas:
- Parque Jurásico (1993)
- Parque Jurásico III (2001)
- Jurassic World: Dominio (2022)
Pero en qué otras producciones, además de Jurassic Park ha participado Sam Neill, a continuación te recomendamos 10 películas más y dónde verlas.
Dónde ver estas 10 películas de Sam Neill además de Jurassic Park
Sam Neill participó en más de 150 películas a lo largo de su extensa y exitosa trayectoria cinematográfica, Jurassic Park entre las más famosas.
Razón por la te traemos 10 películas más de Sam Neill que no debes dejar de ver, a continuación te las dejamos y te decimos dónde verlas:
- Possession (1981) - Sin disponibilidad en streaming
- Event Horizon (1997) - Disponible en Mercado Play y renta en Prime Video
- El Hombre Bicentenario (1999) - Disponible en Netflix y Prime Video
- El Piano - Sin disponibilidad en streaming
- In the Mouth of Madness (1994) - En renta en Prime Video
- La Caza del Octubre Rojo (1990) - En renta en Prime Video
- El Señor de los Caballos (1998) - Sin disponibilidad en streaming
- Ivanhoe (1982) - Sin disponibilidad en streaming
- Un Grito en la Oscuridad (1988) - Sin disponibilidad en streaming
- La Puerta Secreta (2023) - En renta en Prime Video
Series imperdibles de Sam Neill
A lo largo de su carrera, el actor Sam Neill también destacó en la televisión con varias series que deberías ver, tales como:
- Merlín (1998) - Sin disponibilidad en streaming
- Alcatraz (2012) - En renta por Apple TV+
- The Tudors (2007) - Disponible en Amazon Prime Video, Claro Video y Mercado Play
- Peaky Blinders (2013) - Disponible en Netflix
- Invasion (2021) - Disponible en Apple TV+
- The Twelve (2022) - Disponible en HBO Max
- Untamed (2025) - Disponible en Netflix