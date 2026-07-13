La muerte de Sam Neill ha impactado al medio de Hollywood y seguidores, tras ser uno de los actores más queridos en el cine y que será recordado por su participación en Jurassic Park.

Tras interpretar Sam Neill al Dr. Alan Grant en la famosa saga de dinosaurios, Jurassic Park en tres de las películas:

Parque Jurásico (1993)

Parque Jurásico III (2001)

Jurassic World: Dominio (2022)

Pero en qué otras producciones, además de Jurassic Park ha participado Sam Neill, a continuación te recomendamos 10 películas más y dónde verlas.

Doctor Alan Grant Jurassic Park (Chipp )

Dónde ver estas 10 películas de Sam Neill además de Jurassic Park

Sam Neill participó en más de 150 películas a lo largo de su extensa y exitosa trayectoria cinematográfica, Jurassic Park entre las más famosas.

Razón por la te traemos 10 películas más de Sam Neill que no debes dejar de ver, a continuación te las dejamos y te decimos dónde verlas:

Possession (1981) - Sin disponibilidad en streaming Event Horizon (1997) - Disponible en Mercado Play y renta en Prime Video El Hombre Bicentenario (1999) - Disponible en Netflix y Prime Video El Piano - Sin disponibilidad en streaming In the Mouth of Madness (1994) - En renta en Prime Video La Caza del Octubre Rojo (1990) - En renta en Prime Video El Señor de los Caballos (1998) - Sin disponibilidad en streaming Ivanhoe (1982) - Sin disponibilidad en streaming Un Grito en la Oscuridad (1988) - Sin disponibilidad en streaming La Puerta Secreta (2023) - En renta en Prime Video

El Hombre Bicentenario con Sam Neill ( Touchstone Pictures)

Series imperdibles de Sam Neill

A lo largo de su carrera, el actor Sam Neill también destacó en la televisión con varias series que deberías ver, tales como:

Merlín (1998) - Sin disponibilidad en streaming Alcatraz (2012) - En renta por Apple TV+ The Tudors (2007) - Disponible en Amazon Prime Video, Claro Video y Mercado Play Peaky Blinders (2013) - Disponible en Netflix Invasion (2021) - Disponible en Apple TV+ The Twelve (2022) - Disponible en HBO Max Untamed (2025) - Disponible en Netflix