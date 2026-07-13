El actor Sam Neill, recordado por su papel en Jurassic Park, murió el 13 de julio de 2026 a los 78 años, dejando un legado de más de 150 producciones en Hollywood.

Su despedida del cine incluye trabajos póstumos como Godzilla y Kong: Supernova, secuela del Monsterverse que se estrenará en marzo de 2027, y la comedia romántica The Last Resort, donde comparte créditos con Daisy Ridley.

En la primera, Sam Neill interpreta a un científico clave en la trama que une a los icónicos monstruos.

Sam Neill se despide del cine con Godzilla y Kong: Supernova

Monsterverse de Godzilla y King Kong son de las franquicias más apreciadas del cine de ficción y Sam Neill forma parte de uno de los metrajes más ambiciosos del 2027.

Godzilla y Kong: Supernova unirá a los monstruos más famosos del cine para salvar al mundo una vez más.

Sam Neill regresará como el Dr. Alan Grant
Sam Neill regresará como el Dr. Alan Grant (REUTERS)

Sam Neill forma parte del elenco de Godzilla y Kong: Supernova, donde podría interpretar al padre de Jesse, interpretadopor la actriz Kaitlyn Deve.

Aún no hay muchos detalles sobre la historia o las características del papel de Sam Neill, pero se sabe que será un científico que buscará descifrar la amenaza que unirá a Godzilla y Kong.

Godzilla y Kong: Supernova usó como escenario la CDMX, donde se hicieron tomas del Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y hasta el Palacio de Bellas Artes.

Godzilla y Kong: Supernova
Godzilla y Kong: Supernova (Especial )

The Last Resort será otra del trabajo póstumo de Sam Neill

Al igual de Godzilla y Kong: Supernova, The Last Resort es otra de las películas de Sam Neill que se estrenará hasta el 2027.

The Last Resort es una comedia romántica y Sam Neill es padre del personaje principal, encarnado por la actriz Daisy Ridley.

Sam Neill murió a los 78 años y trabajó en 150 producciones en Hollywood.

Sam Neill, actor de la saga Jurassic Park y Jurassic World
Sam Neill, actor de la saga Jurassic Park y Jurassic World (@samneilltheprop / Instagram )