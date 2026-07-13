El actor Sam Neill, recordado por su papel en Jurassic Park, murió el 13 de julio de 2026 a los 78 años, dejando un legado de más de 150 producciones en Hollywood.

Su despedida del cine incluye trabajos póstumos como Godzilla y Kong: Supernova, secuela del Monsterverse que se estrenará en marzo de 2027, y la comedia romántica The Last Resort, donde comparte créditos con Daisy Ridley.

En la primera, Sam Neill interpreta a un científico clave en la trama que une a los icónicos monstruos.

Sam Neill se despide del cine con Godzilla y Kong: Supernova

Monsterverse de Godzilla y King Kong son de las franquicias más apreciadas del cine de ficción y Sam Neill forma parte de uno de los metrajes más ambiciosos del 2027.

Godzilla y Kong: Supernova unirá a los monstruos más famosos del cine para salvar al mundo una vez más.

Sam Neill regresará como el Dr. Alan Grant (REUTERS)

Sam Neill forma parte del elenco de Godzilla y Kong: Supernova, donde podría interpretar al padre de Jesse, interpretadopor la actriz Kaitlyn Deve.

Aún no hay muchos detalles sobre la historia o las características del papel de Sam Neill, pero se sabe que será un científico que buscará descifrar la amenaza que unirá a Godzilla y Kong.

Godzilla y Kong: Supernova usó como escenario la CDMX, donde se hicieron tomas del Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y hasta el Palacio de Bellas Artes.

Godzilla y Kong: Supernova (Especial )

The Last Resort será otra del trabajo póstumo de Sam Neill

Al igual de Godzilla y Kong: Supernova, The Last Resort es otra de las películas de Sam Neill que se estrenará hasta el 2027.

The Last Resort es una comedia romántica y Sam Neill es padre del personaje principal, encarnado por la actriz Daisy Ridley.

Sam Neill murió a los 78 años y trabajó en 150 producciones en Hollywood.