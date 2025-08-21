Emiliano Aguilar -de 32 años de edad- compartió en sus redes sociales un video que uno de sus fans creó para tirarle, una vez más, a Pepe Aguilar.

En la grabación, Emiliano Aguilar enaltece a su mamá a la par que lanza indirectas a Pepe Aguilar, quien dice fue un mal papá.

Emiliano Aguilar le dedica video a su mamá con indirectas a Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar continúa evidenciando la mala relación que tiene con su papá Pepe Aguilar, de 57 años de edad.

Vía Instagram, Emiliano Aguilar compartió un video que uno de sus fans y detractores de Pepe Aguilar creó, para reiterar que es un mal papá.

En el video engrandecen a Carmen Treviño por haber sido madre y padre del hijo mayor de Pepe Aguilar.

Así como aseguran que el veterano cantante en algún momento presumió a “una familia feliz”, pero solo se comprometió a darle amor a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

“Rompió tu corazón y ni siquiera le importó”, citan, así como culpan a Pepe Aguilar de la vida difícil que ha tenido su hijo mayor.

“Mientras tú te la pasaste en la calle, brillaste, y sin ayuda de tu papá pudiste brillar. Ahora solo será un mal recuerdo cuando veías a tu mamá llorar. Porque tú con ella volviste a brillar”

Al respecto, el hermano de Ángela Aguilar se dice conmovido con el video que recrea su historia y de paso agradece a su mamá ser parte de su desmadre.

Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar (Instagram @emiliano_aguilar.t / Instagram @emiliano_aguilar.t)

¿Cómo es la relación de Pepe Aguilar con Emiliano Aguilar?

Emiliano Aguilar no creció junto a su papá Pepe Aguilar debido a que su mamá, Carmen Treviño, abandonó sorpresivamente al cantante.

En una vieja entrevista que dio Pepe Aguilar, aseguró que su primera esposa lo dejó sin previo aviso. Le vació la casa, se llevó el carro y a su hijo.

Debido a que no existía una buena comunicación entre la expareja, el cantante pudo ver pocas veces a su hijo mayor.

No obstante, cuando cumplió 18 años, Carmen Treviño pidió que Emiliano Aguilar viviera con su papá.

Padre e hijo no se conocían mucho, vivieron tres meses juntos, tiempo suficiente para que Emiliano Aguilar marcará aún más el distanciamiento que existe con su papá.

Según el cantante, Emiliano Aguilar no se acopló a su ambiente familiar, así como por su inmadurez no permitió que Pepe Aguilar lo ayudara en su carrera.

Aunque Emiliano Aguilar lo considera un buen hombre, continúa tachándolo de mal padre.

Mientras que Pepe Aguilar dice estar orgulloso de que su hijo esté construyendo una carrera dentro de la escena musical.