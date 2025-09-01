La guerra de Emiliano Aguilar y la familia de su papá, Pepe Aguilar, traspasó a Christian Nodal quien presuntamente le habría tirado hate y él ya le respondió.

Una nueva publicación de Emiliano Aguilar de 32 años de edad, muestra un mensaje que presuntamente Christian Nodal le habría mandado un mensaje, pero este le respondió reactivamente.

Emiliano Aguilar exhibe mensaje que Christian Nodal le habría mandado, pero él le recordó que todos lo odian

El rapero Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar de 57 años de edad, no disminuye la pelea con la familia de su padre, pues ahora exhibió supuestos mensajes de Christian Nodal.

Con una captura de pantalla de la supuesta conversación, Emiliano Aguilar mostró que Christian Nodal le habría tirado sin piedad, pero él le recordó que todos lo odian.

En el supuesto mensaje que Christian Nodal le mandó, se lee que este se burla de la música que Emiliano Aguilar hace y le dice que construya su carrera con éxitos no por “parodia” en redes sociales.

Asimismo, le aseguró que es un mantenido, además de que la mamá de su hija busca a Ángela Aguilar “pa’ pedir feria”.

“Fucking pussy! Deja de hablar de armas y drogas que de eso todos hablan jajaja. Procura hacer una carrera que después de que gente se quiera aprovechar tus éxitos hablen por ti no la pura parodia que tienes en redes. Puto mantenido trinton! Ahí tiene que ir tu ex pareja al show de mi esposa pa pedir feria. Culooon (sic)”. Mensaje de Christian Nodal.

Ante ello, Emiliano Aguilar respondió el mensaje de Christian Nodal no solo mandándole un sticker de uno de sus memes, sino que le dejó claro que todos lo odian.

“Cállese a la verga compa. Cómo se siente que todos te odien? Yo eh estado ahí y ahora te toca a ti me la pelas pinche culo machin (sic)”. Emiliano Aguilar, cantante.

Emiliano Aguilar exhibe conversación con Christian Nodal. (@emiliano_aguilar.t)

¿Christian Nodal mandó mensaje a Emiliano Aguilar? Esta es la verdad

Emiliano Aguilar evidenció que Christian Nodal le habría mandado un mensaje por la polémica con la familia Aguilar, pero todo parece indicar que es falso.

Si bien no se sabe si Emiliano Aguilar cayó en una noticia fake o bien fue él quien creó la conversación falsa, lo que sí es certero es que Christian Nodal no le mandó ese mensaje por WhatsApp.

Por la forma en que está guardado el contacto, pareciera que pertenece al canal de difusión de Christian Nodal en Instagram, pero de ser así Emiliano Aguilar no le podría haber respondido ahí.

Y es que estos canales solo dan la posibilidad al artista de ser estos los que mandan mensajes y sus fans solo pueden reaccionar.

Por otra parte, el último mensaje que Christian Nodal mandó en su canal de difusión fue el 25 de julio, de modo que estaría fuera de tiempo.

Grupo de difusión de Christian Nodal en Instagram. (Especial)

Y si fuera que Emiliano Aguilar tenía guardado a Christian Nodal en WhatsApp y fue ahí el mensaje, se cuestionaría que lo tenga como “el forajido” además de emojis.

Según Emiliano Aguilar, Christian Nodal lo tiene bloqueado y no tiene “huevos” para decirle todo en la cara.