Marcela Rubiales sale en defensa de su hermano Pepe Aguilar- de 57 años de edad- tras recientes comentarios de Emiliano Aguilar en redes sociales.

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar arremete contra Emiliano Aguilar

El conflicto entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar sigue escalando, y ahora ha acaparado la atención la intervención de Marcela Rubiales.

A través de un comentario en redes sociales, Marcela Rubiales -de 71 años de edad- defendió a su hermano Pepe Aguilar y le envió un mensaje a Emiliano Aguilar.

“Mientras tú sigas hablando de él, a él le van a preguntar cosas de ti. Deja de hablar de él, dedícate a tu hija, no te vayas a reclamar algún día y dedícate a trabajar, sé tú” Marcela Rabiales.

Emiliano Aguilar (Emiliano Aguilar Instagram @emiliano_aguilar.t)

La cantante se mostró molesta por los comentarios recientes de Emiliano Aguilar contra de la dinastía Aguilar.

Y le solicitó a Emiliano Aguilar que detuviera las críticas en contra de su padre y sus hermanos y se concentrará mejor en su vida personal.

“Emiliano ya párale. Vive tu vida, preocúpate por tu hija y hazla feliz y deja la vida de los demás, acuérdate del karma” Marcela Rubiales

Asimismo, Marcela Rubiales manifestó su descontento por lo que percibió “tantas mentiras y tanta ingratitud”.

E insinuó que Emiliano Aguilar únicamente buscaba la atención mediática a través del conflicto con su padre Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar (Agencia México)

La pelea entre Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar continúa

Pepe Aguilar y su hijo Emiliano Aguilar, siguen en medio de una nueva polémica debido a un conflicto familiar.

El detonante del nuevo conflicto se debe a que Pepe Aguilar reveló públicamente que Emiliano Aguilar, tiene dos hijas, no solo una.

Pepe Aguilar señala que no conoce a ninguna de sus dos nietas debido a un distanciamiento entre su hijo desde hace unos años.

Emiliano Aguilar respondió a través de sus redes sociales, mostrando enojo y confirmando la existencia de su segunda hija

“Te pasaste, la neta, yo solo me defiendo, pero aquí sí se pasó” Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar explicó que no quería que se supiera de su segunda hija porque le gusta mantener la vida privada fuera del ojo público.