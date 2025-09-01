El Abelito -de 25 años de edad- no era famoso hasta antes de la pandemia del 2019; previamente, tenía un trabajo ‘normal’ en Puerto Vallarta.

A través de redes sociales se hizo viral un video inédito de El Abelito en su segundo día como guía de turistas y atención al cliente.

El Abelito tuvo un trabajo ‘normal’ en Puerto Vallarta antes de ser famoso

El Abelito, creador de contenido y actual habitante de La Casa de los Famosos México 2025, se hizo viral en redes por un video de su vida antes de la fama.

Vía TikTok, se compartió un recuerdo de El Abelito trabajando en Puerto Vallarta en atención al cliente y guía de turistas.

Arriba de una silla, El Abelito usaba camisa y peinado mientras explicaba a detalle a unos turistas qué lugares a visitar en Puerto Vallarta.

Por su manejo de la información, parecía que El Abelito llevaba mucho tiempo en el puesto, pero el mismo influencer confesó “tengo un día apenas”.

“Es cabrón el chaparrito”, se escucha decir a uno de los compañeros de El Abelito, quien presumía su gafete de empleado en la ropa.

Entre los comentarios, la mayoría de usuarios de TikTok dudaron que el video fuera realmente de antes de la fama de El Abelito.

“Y si no era famoso, ¿por qué lo grabaron?”, se lee entre los mensajes.

Otros más bromearon con que el trabajo de El Abelito era en “la ciudad de los niños” , pues les cuesta creer que antes trabajara en turismo.

“Eso fue cuando visitó Kidzania”; “Bien trabajador en isla fantasía”; “El licenciado cortillo”, dicen en TikTok.

Abel Saenz R (Instagram | @el_abelito_oficial)

El Abelito estudió Economía, pero eligió ser creador de contenido

El Abelito tiene una licenciatura terminada en Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Aunque Abel Sáenz presumió su título universitario en el 2024, la profesión actual de El Abelito es la de creador de contenido.

Inició en Facebook, donde compartía detalles de su vida diaria y contaba cómo era vivir con baja estatura.

Posteriormente, su contenido migró a YouTube con el mismo tipo de videos.

Pero, fue en TikTok donde disparó su fama gracias a su comedia y vlogs junto a sus amigos y otros creadores de contenido.