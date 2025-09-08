Mariana Botas -de 35 años de edad- habló de Aldo Tamez de Nigris y todo el hate que recibió en La Casa de los Famosos México 2025 en Las Envinadas.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Mariana Botas habló del reality en su podcast Las Envinadas, el cual ya está disponible en YouTube.

Una semana después de su eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, Mariana Botas regresó a Envinadas para hablar de su experiencia.

Mariana Botas hizo un capítulo especial en YouTube, para hablar del reality y agradeció a los fans del podcast por apoyarla.

“Quiero aclarar que en ningún momento ves a nadie, a nadie, a ningún ser humano, solo escuchamos la voz de la jefa”, dejó claro Mariana Botas.

Daniela Luján -de 37 años de edad- mencionó que deseaba tener “telepatía” para decirle a Mariana Botas que regresara la sudadera de Aldo Tamez de Nigris.

Pues por esa situación la estaban funando en redes sociales.

“Yo nunca lo vi como algo malo, nunca fue con la intención de: ‘Quiero dejar a Aldo sin suéter’ porque creo que Aldo se la ponía una vez a la semana” Mariana Botas

Mariana Botas mencionó que el cuarto Día era más frío que el cuarto noche, por lo que la sudadera de Aldo Tamez de Nigris la usaba para dormir porque realmente tenía frío.

Para aclarar cualquier rumor, Mariana Botas explicó que le quitó la sudadera a Aldo Tamez de Nigris porque realmente le parecía ideal para dormir.

Pero su intención de pedir dicha prenda no fue con fines románticos, como muchos suponían.

“Estás ahí encerrado y era de cotorreo, no hubo besos, ya no puedo más con esto”, dijo Mariana Botas sobre el shippeo con Aldo Tamez de Nigris.

Mariana Botas nunca buscó coquetear con Aldo Tamez de Nigris y tampoco era su intención que la relacionaran con su compañero.