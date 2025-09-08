Este domingo 7 de septiembre se escribe un capítulo más en la historia de La Casa de los Famosos México 2025 con la sexta eliminación del reality show.

Quedan 10 habitantes y hoy el cuarto Noche perfila a cerrar una de las mejores semanas de toda la temporada para el equipo.

Sinceramiento en La Casa de los Famosos México 2025 entre nominados

Facundo fue sinceró con Aaron Mercury. No dijo nada más que quejas a los hábitos cotidianos del influencer.

Aaron Mercury le regresó el sinceramiento a Facundo echándole en cara su doble moral a lo largo de la competencia.

Intenso posicionamiento entre Alexis Ayala y Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025

Alexis Ayala por primera vez estuvo del otro lado del posicionamiento, echándole en cara a Dalilah Polanco las veces que se ha burlado de él con temas delicados.

Este posicionamiento en específico terminó con un tenso enfrentamiento entre ambos actores, pues incluso Galilea Montijo tuvo que interferir para no romper la dinámica.

Aldo Tamez de Nigris se fue contra Shiky, diciéndole que pese a tener carisma no cree que tenga personalidad propia.

El Guana mostró su fidelidad al cuarto Día posicionándose detrás de Aaron Mercury, diciéndole que solo lo hace porque quiere nivelar el juego entre ambos cuartos.

El Abelito quiere que Facundo se vaya de La Casa por pura estrategia, sin decir mucho más.

Elaine Haro siguió a El Abelito detrás de Facundo, reconociéndolo como un habitante fuerte pero que de todo Día es con quien menos ha congeniado.

Mar Contreras cerró el posicionamiento con Dalilah Polanco, con dos puntos importantes.

Como persona quiere a la actriz fuera de la casa para priorizar su salud tras el accidente que vivió.

Como competidora, le dijo que sigue tomándose las cosas de forma personal, en especial cuando es noche de cine y ve los comentarios en su contra, sean buenos o malos.

Cuarto Noche se roba la salvación en La Casa de los Famosos México 2025

Con solo dos integrantes nominados el cuarto Noche avanzó al robo de la salvación gracias Elaine Haro, la retadora del líder El Guana.

En un reto de suerte ambos se enfrentaron en un juego ya conocido en La Casa de los Famosos México 2025.

Siendo la joven actriz quien arrebató la salvación y llevándola a los miembros de Noche para salvar a El Abelito.

Esto después de que Aaron Mercury pidiera salvaran a su compañero si alguien de Noche ganaba la salvación de la semana seis.

Fallida estrategia del cuarto Día en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2025

Esta no fue una buena semana para los miembros del cuarto Día. Y menos después de que una estrategia no saliera como habían planeado.

El Guana tuvo la idea de nominarse entre ellos, sin tocar a los del cuarto Noche.

Así, y por regla, toda la habitación subiría a la placa de nominados gracias a un empate de cero puntos.

Sin embargo, lo que no se esperaban era que La Jefa ya tenía planes para la gala de nominación.

Sorprendiendo a sus habitantes con seis puntos de nominación repartidos en 3, 2 y 1. Es decir que todos nominaron a tres de sus compañeros.

Facundo se echó para atrás con el cambio de nominación, lo que truncó la jugada maestra que todo su cuarto había planeado días atrás.

Al final de la noche, la placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2025 se conformó por la mayoría del cuarto Noche:

Abel Sáenz ‘Abelito’de 25 años de edad

Dalilah Polanco, de 47 años de edad

Aaron Mercury, de 24 años de edad

Facundo, de 47 años de edad

Shiky, de 53 años de edad

Líder de la sexta semana de La Casa de los Famosos México 2025

Lunes en La Casa de los Famosos México 2025 y los habitantes contendieron para ser los líderes y ganar derecho a la inmunidad y subir a la suite.

El reto de esta semana consistió en sumar puntos e igualar una cifra que a cada participante se le mostraba en una pantalla.

Esto a través de unas bases con diferentes valores, por lo que si se pasaban en la suma perdían, del mismo modo cuando alguien terminaba antes del resto.

A la final llegaron Facundo, Mar Contreras y El Guana, siendo este último quien se coronó como el sexto líder de la semana en el reality show.