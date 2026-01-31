Macaulay Culkin es un actor y músico estadounidense famoso por interpretar a Kevin en Mi Pobre Angelito. Su carrera abarca desde papeles cinematográficos icónicos hasta proyectos musicales y creativos diversos. Continúa leyendo para conocer más acerca de su vida.

¿Quién es Macaulay Culkin?

Macaulay Culkin es un actor y músico estadounidense, conocido mundialmente por su trabajo en la película Mi Pobre Angelito, papel que lo convirtió en una de las estrellas infantiles más exitosas de los años 1990.

¿Qué edad tiene Macaulay Culkin?

Macaulay Culkin nació el 26 de agosto de 1980 en Nueva York, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 45 años.

¿Macaulay Culkin tiene esposa?

Macaulay Culkin estuvo casado con Rachel Miner de 1998 a 2002; sin embargo, desde el 2017 mantiene una relación con la famosa actriz Brenda Song.

Macaulay Culkin, actor y músico de Estados Unidos (Ig: @culkamania)

¿Qué signo zodiacal es Macaulay Culkin?

Al haber nacido el 26 de agosto, Macaulay Culkin es Virgo, signo que se caracteriza por su meticulosidad, perfeccionismo y sentido analítico.

¿Macaulay Culkin tiene hijos?

Sí, Macaulay Culkin tiene dos hijos con Brenda, uno nacido en el 2021 y otro en el 2023.

¿Qué estudió Macaulay Culkin?

Desde muy pequeño, Macaulay Culkin asistió a escuelas adaptadas a su carrera como actor, incluyendo la Professional Children’s School en Nueva York y formación básica previa en otras instituciones.

¿En qué ha trabajado Macaulay Culkin?

Macaulay Culkin se ha desempeñado totalmente en el mundo de la actuación, destacando producciones como:

Mi Pobre Angelito

Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York

Mi Primer Beso

Ricky Ricón

The Good Son

American Horror Story

The Righteous Gemstones

De igual manera, formó una banda llamada The Pizza Underground, que hacía versiones humorísticas de canciones del Velvet Underground con temática de pizza. Y creó el podcast “Bunny Ears”.