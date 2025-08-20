¿Alfredo Adame VS Carlos Trejo? La pelea podrá realizarse en el Supernova: Orígenes 2026 y “sin careta”.

Tras llevarse a cabo el Supernova: Orígenes 2025, Alfredo Adame de 67 años de edad ya se apuntó para la siguiente edición, y quiere pelear nada más y nada menos que con Carlos Trejo de 60 años de edad.

Alfredo Adame quiere pelear con Carlos Trejo en el Supernova: Orígenes 2026

A través de su cuenta oficial de X, Alfredo Adame ya le entró a la próxima edición de Supernova: Orígenes 2026 y hasta eligió con quien pelear: Carlos Trejo.

Pues no es un secreto que entre Alfredo Adame y Carlos Trejo ha habido peleas y desacuerdos desde hace años.

E incluso en tiempos pasados se ha dicho sobre alguna pelea entre ambos; sin embargo, nunca se ha llevado a cabo.

Pero tras el evento del Supernova: Orígenes 2025 y ante su éxito, Alfredo Adame ya se apuntó para la próxima edición.

Pero eso sí, Alfredo Adame aseguró que de hacerse oficial su pelea con Carlos Trejo en el Supernova: Orígenes 2026, esta sería sin careta.

alfredo_adame_vs_carlos_trejo (Yisus )

¿Carlos Trejo ya respondió al reto de Alfredo Adame en Supernova: Orígenes 2026?

Alfredo Adame ya se pronunció para pelear en el Supernova: Orígenes 2026 con Carlos Trejo, pues después de varios años en pleito su pelea podría hacerse realidad.

Alfredo Adame incluso etiquetó a la organización de Supernova: Orígenes y a Carlos Trejo, asegurando que su pelea debería ser sin careta.

No obstante, hasta el momento Carlos Trejo no ha respondido al reto de Alfredo Adame quien ya se ve arriba del cuadrilátero en el Supernova: Orígenes 2026.

Por lo que habrá que esperar para saber si es que la pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo se hará realidad para el Supernova: Orígenes 2026 o continuará posponiéndose.