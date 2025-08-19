Un tweet de Yeri Mua de 23 años de edad, está desatando polémica porque ya estaría dejando ver que irá a Supernova: Orígenes 2026.

Yeri Mua dejó claro al Escorpión Dorado de 44 años de edad, en su entrevista ‘Al volante’ que nunca se ha peleado, pero ¿será Supernova: Orígenes 2026 su debut?

Yeri Mua podría ir a Supernova: Orígenes 2026 por un tweet que está dando de qué hablar

La cantante Yeri Mua asistió a la primera temporada de Supernova: Orígenes, donde dejó claro que sí pelearía, pero esto ya sería una realidad más que un dicho al aire.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Yeri Mua lanzó un tweet que aunque no mencionó directamente Supernova: Orígenes 2026, todo parece indicar que se subirá al ring.

Y es que la cantante dejó claro que de una vez empezará a entrenar arduamente por su le toca con “una morra bien maciza” lo que todos están interpretando como su debut en Supernova: Orígenes 2026.

“Ya voy a entrenar desde ahorita, capaz y me ponen a pelear con una morra bien maciza“. Yeri Mua, influencer.

Yeri Mua deja ver que podría ir a Supernova: Orígenes 2026. (@yerimua)

El 17 de agosto que Yeri Mua desfiló por la alfombra roja de Supernova: Orígenes 2025 dejó claro que sí se podría subir al ring, pero tuvo una petición.

Esto debido a que viendo a Gala Montes y a Alana Flores, Yeri Mua pidió que le pusieran alguien de su tamaño, pero también a una como la streamer porque es muy experta.

“Una que no esté tan grande porque la verdad veo a Alana [Flores] y lo que le va a sufrir un poquito con la altura de Gala [Montes]. Yo creo que preferiría a una chica de mi tamaño, pero no tan preparada como Alana, no me pongan a Alana porque ella sí me destruye”. Yeri Mua, influencer.

¿Yeri Mua va a Supernova: Orígenes 2026? Ya estaría confirmada

Yeri Mua ya dejó ver que comenzará su entrenamiento y aunque no ha confirmado que se sumará a Supernova: Orígenes 2026, hay un fuerte rumor de que sí.

A través de Pablo Chagra se dio a conocer en La Mejor que Yeri Mua ya estaría confirmada para Supernova: Orígenes 2026 o al menos la invitación para que vaya ya está.

Yeri Mua, cantante. (@yerimua)

Incluso, Yeri Mua estuvo creando mucho contenido en el evento, sumado a ello el tweet que lanzó que para varios sería la confirmación a su pelea.

Como dato curioso, se dice que Yeri Mua mide entre 1.60 y 1.50 centímetros, además de que su peso no rebasa los 60 kilogramos.