A Luis Castilleja, conocido como El Temach, una funa en Internet no lo detiene, al contrario, aumenta su costo.

El Temach aprovecha ser uno de los influencer más controversiales para hacer negocio y, por ende, obtener jugosas ganancias.

Actualmente, el creador de contenido -de 40 años de edad- ofrece una ceremonia de bautizo por más de 15 mil pesos.

Ceremonia de bautizo de El Temach cuesta más de 15 mil pesos

Orgulloso de mostrar y compartir su visión tradicional de la masculinidad, El Temach invita a sus seguidores y curiosos a su ceremonia de bautizo cuyo costo es de 15,500 pesos mexicanos.

El taller dirigido a hombres que quieren llevar su desarrollo personal a otro nivel así como obtener consejos sobre la vida y las relaciones interpersonales, éste tiene una duración de dos horas.

El Temach (Ticketmas)

¿Qué ofrece?

Un encuentro privado con El Temach.

Asiento en primera fila.

Merch oficial “La Placa del Compa”

Ceremonia de bautizo

¿Qué puedes esperar?

Se abordarán temas políticamente incorrectos.

Se hablará de temas necesarios sin filtros ni guiones.

Saldrán a relucir verdades incómodas.

No habrá cámaras ni distracciones. Los participantes podrán expresarse con libertad sin temor a ser juzgados, señalados y funados en redes sociales.

El Temach (@eltemach / Instagram)

¿Dónde y cómo adquirir los boletos para la ceremonia de bautizo de El Temach?

Los boletos para la ceremonia de bautizo de El Temach deberán adquirirse a través del portal Ticketmas, donde previamente deberás registrarte.

Cabe mencionar que este taller se llevará a cabo el 7 de mayo en Guadalajara.

En conclusión, esto es lo que tienes que saber del evento:

Nombre: Ceremonia de bautizo de El Temach.

Duración: 2 horas

Cupo Limitado a 20 hombres

Fecha: 7 de mayo

Ubicación: The Lab, en Guadalajara.

Costo de los boletos: 15,500 pesos.

Fechas del Tour 2026 de El Temach; México solo tiene sede en Guadalajara

La ceremonia de bautizo de El Temach, forma parte del World Tour que el creador de contenido ofrecerá y que pasará por:

Los Ángeles, Estados Unidos - 25 de enero

Las Vegas, Estados Unidos - 26 de enero

Houston, Estados Unidos - 29 de enero

Dallas, Estados Unidos - 31 de enero

Chicago, Estados Unidos - 1 de febrero

Phoenix, Estados Unidos - 5 de febrero

Guatemala - 19 de febrero

Costa Rica - 21 de febrero

Panamá - 26 de febrero

Madrid, España - 17 de marzo

Bogotá, Colombia - 10 de abril

Quito, Ecuador - 11 de abril

Buenos Aires, Argentina - 13 de abril

Santiago de Chile, Chile- 18 de abril

Guadalajara, México - 7 de mayo