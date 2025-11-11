La cantante Taylor Swift de 35 años de edad, ya está en los preparativos de su boda con Travis Kelce eligiendo a dos personalidades admirables como damas de honor.

Gigi Hadid de 30 años de edad y Selena Gomez forman parte de las celebridades que Taylor Swift eligió para ser damas de honor en su boda con el deportista.

Taylor Swift eligió a Gigi Hadid y Selena Gomez como damas de honor

A casi tres meses de que Taylor Swift y Travis Kelce hicieran público su compromiso, la cantante ya habría elegido a dos de sus damas de honor.

Con un plan de boda supuestamente para 2026, Taylor Swift eligió a Gigi Hadid y Selena Gomez como dos de las damas de honor que tendrá.

Según un infiltrado, Taylor Swift y Travis Kelce dieron una cena a Gigi Hadid en Nueva York donde hablaron de su boda y le pidieron ser su dama de honor.

Este mismo hecho sucedió antes con Selena Gomez quien también aceptó de forma inmediata.

Aunque el listado completo sobre las damas de honor de Taylor Swift quiere tener aún no ha sido revelado, se cree que ya lo tiene completo.

Por otra parte, se ha filtrado que Taylor Swift quiere iniciar con los preparativos de su boda mediante estas invitaciones a sus damas de honor de forma personal y significativa para cada una.