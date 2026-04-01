En un video compartido en redes sociales, el cantante mexicano de 40 años aparece acompañado de trompetas y guitarras, transformando el tema pop en una propuesta más tradicional y emotiva.
La interpretación en español rápidamente se viralizó, generando reacciones entre fans de Rivera y de Taylor Swift, quienes celebraron el inesperado homenaje que une dos estilos musicales y culturas distintas.
Carlos Rivera se vuelve “swiftie” y canta The Fate of Ophelia en versión mariachi
Como se dio a conocer, Carlos Rivera se transformó en un “swiftie” al interpretar una inesperada versión en español de “The Fate of Ophelia”, tema original de Taylor Swift pero acompañado de mariachis.
La versión de Carlos Rivera no solo cambia el idioma en “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift, sino también el estilo musical, llevando la canción a un terreno más tradicional.
Es decir que esta nueva versión de Carlos Rivera de la icónica canción de Taylor Swift, destacan trompetas, guitarras y una interpretación vocal más intensa conytrastando con la versión pop original.
Este video y versión de Carlos Rivera “The Fate of Ophelia” se ha hecho viral ya que esta canción se ha convertido en uno de los mayores éxitos globales de Taylor Swift.
El cual, desde su salida el pasado 3 de octubre del 2025, ha liderando listas y acumulando millones de reproducciones, además de volverse tendencia en redes sociales gracias a su coreografía.