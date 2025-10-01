El Guana -de 38 años de edad- no estaba enterado del shippeo más intenso de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que durante el reality show, los fans se hicieron fans del “bromance” que había entre Aldo Tamez y Aaron Mercury.

“No sabía”, dice El Gauna del shippeo entre Aldo Tamez y Aaron Mercury

El Guana fue cuestionado por un reportero, quien lo dejó boquiabierto al contarle del shippeo que formaron los fans con Aldo Tamez y Aaron Mercury.

De acuerdo con el actor y comediante, no estaba enterado de cómo se había relacionado la amistad entre sus excompañeros de reality.

Aaron Mercury y Aldo Tamez de Nigris (Captura de video)

Incluso, El Guana aseguró que se hubiera esperado más un shippeo entre cualquiera de los dos, pero con Elaine Haro, también exhabitante del programa.

Y es que, a lo largo de la temporada de La Casa de los Famosos México 2025, el trío de jóvenes fueron relacionados sentimentalmente por los fans.

Pero, al final terminó convenciendo más la química entre Aldo Tamez y Aaron Mercury.

“De verdad pensé que me dirías Aldo y Elaine o Aaron y Elaine. Pero no creo, yo que los conozco, no creo que sea cierto”, reconoció El Guana.

El Guana prioriza su salud mental tras salir del reality show

El Guana fue el octavo habitante eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Como es bien sabido, los ex habitantes tienen acceso a su teléfono y redes sociales 24 horas después de su salida.

Es por esto que algunos tardan en ponerse al corriente de todo lo que estuvo pasando al exterior del reality show.

El Guana no fue la excepción a esta regla. Sin embargo, hay muchas cosas de las que no se ha enterado, tal como fue el caso del shippeo entre Aldo Tamez y Aaron Mercury.

Esto tiene una explicación, y es que en una de las primeras entrevistas que dio tras su salida, reveló una medida que tomó su novia y sus más cercanos.

Le regresaron su teléfono, pero con las aplicaciones de redes sociales desinstaladas.

“Yo afortunadamente sin pedirlo, me recibieron con la grata sorpresa de desinstalarme las redes sociales por salud mental”, reveló El Guana.