El Abelito -de 25 años de edad- reveló en La Casa de los Famosos México 2025 lo que haría si es el ganador de esta temporada.

El gran premio es de 4 millones de pesos, mismo que es codiciado por todos los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito revela lo que hará saliendo de La Casa de los Famosos México 2025

Fue en una plática con Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- que El Abelito comenzó a hablar del rumbo de La Casa de los Famosos México 2025.

De un momento a otro, ambos hablaron de cómo se ven una vez fuera de La Casa de los Famosos México 2025 .

El Abelito, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Lo que más impresionó a los fans es que, más allá de los 4 millones de pesos, El Abelito y Aldo Tamez de Nigris pensaran en simplemente trabajar.

Esto mientras que otros habitantes, incluso de temporadas pasadas, han puesto por delante cosas como salir de viaje.

De acuerdo con ambas personalidades, saben que saliendo estarán ocupados dando entrevistas y yendo de un programa a otro.

Sin embargo, están convencidos de que una vez todo el furor se acabe, quieren seguir trabajando por sus propios medios.

Aldo Tamez de Nigris espera y confía en que todo salga bien para que puedan trabajar bien una vez saliendo del reality show.

Mientras que El Abelito también quiere poner marcha en la grabación de videos y contenido para sus redes sociales.

Por lo que ninguno se enfocó en llegar a los 4 millones de pesos, sino en seguir enfocados fuera de La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito es de los favoritos para ganar La Casa de los Famosos México 2025

Si bien El Abelito seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer una vez termine La Casa de los Famosos México 2025, lo cierto es que es de los favoritos del público.

Esto quiere decir que tiene amplias posibilidades no solo de ser uno de los 5 finalistas, sino también el ganador de la temporada.

El Abelito ha conectado rápidamente por su carisma y personalidad.

Pero, al final, será el público quien decida qué será de El Abelito dentro o fuera de La Casa de los Famosos México 2025.