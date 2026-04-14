María de Jesús Rosete Sánchez es una política mexicana y líder social, actualmente diputada federal por Morena en la LXVI Legislatura (2024-2027), donde representa al distrito 8 de la Ciudad de México.

Además, se desempeña como presidenta de la Segunda Comisión de Trabajo: Asuntos Sociales y secretaria de Atención a Grupos Vulnerables, con una agenda enfocada en temas laborales y sociales.

En años recientes ha ganado notoriedad por impulsar iniciativas relacionadas con la violencia digital y el reconocimiento del trabajo no asalariado, así como por su activismo en el comercio popular de Tepito.

¿Quién es María de Jesús Rosete Sánchez?

María de Jesús Rosete Sánchez es una líder social originaria de la Ciudad de México, reconocida por su trabajo en la defensa de comerciantes ambulantes en zonas como Tepito y el Centro Histórico.

Su trayectoria política comenzó desde organizaciones populares, lo que la llevó a ocupar cargos legislativos, incluyendo su elección como diputada federal en 2018 bajo la coalición Juntos Haremos Historia.

¿Qué edad tiene María de Jesús Rosete Sánchez?

María de Jesús Rosete Sánchez tiene 66 años, ya que nació el 12 de marzo de 1960.

¿María de Jesús Rosete Sánchez tiene pareja?

No existe información pública confirmada sobre su situación sentimental actual.

Sin embargo, se ha señalado que su esposo falleció hace más de una década, en un contexto relacionado con conflictos por el ambulantaje.

¿Qué signo zodiacal es María de Jesús Rosete Sánchez?

Debido a que no se cuenta con una fecha de nacimiento exacta, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿María de Jesús Rosete Sánchez tiene hijos?

Sí, María de Jesús Rosete Sánchez es madre y abuela. Ha mencionado que su familia es una de sus principales motivaciones.

¿Qué estudió María de Jesús Rosete Sánchez?

María de Jesús Rosete Sánchez cuenta con formación en el área jurídica, ya que cursó la Licenciatura en Derecho.

¿En qué ha trabajado María de Jesús Rosete Sánchez?

María de Jesús Rosete Sánchez es conocida por su trayectoria en el liderazgo del comercio ambulante y su posterior carrera política. Entre sus principales cargos y actividades destacan: