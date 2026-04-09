Eduardo Yáñez se presentó a una audiencia en el Reclusorio Sur y fue vinculado a proceso por el robo de un celular.

La reportera Patricia Cuevas denunció a Eduardo Yáñez por quitarle su celular durante una alfombra roja en 2024.

Eduardo Yáñez es vinculado a proceso por el robo de un celular

A casi dos años del altercado entre Eduardo Yáñez y la reportera Patricia Cuevas, un juez vinculó a proceso al actor por robo.

Patricia Cuevas denuncia que Eduardo Yáñez le quitó el celular y se lo envió días después.

Eduardo Yáñez, actor (Agencia México)

Asimismo, Eduardo Yáñez asegura que le quitó el celular a Patricia Cuevas porque le estaba pegando en el rostro , pero videos muestran lo contrario.

El actor mencionó que no esperaba la denuncia de la reportera y que le parecía absurdo.

Los abogados de Eduardo Yáñez difirieron la audiencia tras argumentar que no tuvieron acceso a la carpeta de investigación, por lo que la nueva fecha será el 7 de mayo.

¿Eduardo Yáñez irá a la cárcel? Los abogados de la periodista piden prisión

El abogado Alonso Beceiro es el representante de la reportera Patricia Cuevas, quien reveló que Eduardo Yáñez podría recibir una orden de aprehensión si llega a faltar a las audiencias.

El actor está acusado de robo agravado y podría enfrentar de 2 a 20 años en prisión.

Los abogados de Patricia Cuevas explican que el proceso contra Eduardo Yáñez es válido a pesar de que trató de devolver el celular, ya que hubo apoderamiento ilegítimo con dolo.

No es la primera vez que Eduardo Yáñez enfrenta una demanda por agredir a un reportero, pues en 2017 golpeó al reportero Paco Fuentes tras hacerle una pregunta sobre su hijo.