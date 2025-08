La primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 dejó a Adrián Di Monte de 35 años de edad, con casi todos posicionados en su contra por su pasado, pero él no cree ser el villano.

Ante los señalamientos que Adrián Di Monte recibió de Sandra Itzel de 31 años de edad, su exesposa, el cubano cree que es “un villano de una historia mal contada” según revela un video de YouTube.

El cubano Adrián Di Monte no entró ‘limpio’ a La Casa de los Famosos México 2025, pues la funa por ser violentador de Sandra Itzel se revivió cuando fue revelado de entre los integrantes del reality show.

A ello se le sumó que los conductores anunciaron a Adrián Di Montes como nominado de la primera semana de La Casa de los Famosos México 2025, pero no fue todo.

Y es que en el posicionamiento de la primera nominación, la mayoría de los integrantes de cuarto Noche y Día se encararon a Adrián Di Monte recordándole su pasado.

Ante ello y tras varios habitantes posicionados tras él, Adrián Di Monte respondió a Poncho Támez de Nigris sobre la funa que se le revivió antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025.

Esto debido a que la perspectiva de Adrián Di Monte, su historia con Sandra Itzel solo tendría una versión pública -la de ella- por lo que cree está “mal contada” y por ende él será el villano.

Adrián Di Monte dice que en la “historia mal contada” de Sandra Itzel él terminó siendo el villano, según un video de YouTube de La Casa de los Famosos México 2025 donde también se dijo “pendejillo”.

Galilea Montijo cuestionó a Adrián Di Monte en busca de una respuesta a que haya sido nominado en la primera semana de La Casa de los Famosos México 2025 y él se defendió de la funa del exterior.

El cubano justificó lo violento que fue con Sandra Itzel asegurando “era un chamaco pendejillo” señalando inmadurez en su matrimonio con la cantante.

“Afectivamente soy responsable de todos mis errores, he crecido de ellos, he madurado. Era un chamaco bien pendejillo y dije cosas en el momento de una disolución que nunca tuve que decir ni me representa, pero eso ya es mi pasado”.

Adrián Di Monte, actor.