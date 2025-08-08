Adrián Di Monte -de 35 años de edad- rechaza unirse al reto que lo salvaría junto a otros nominados de La Casa de los Famosos México 2025.

Este fue propuesto por el fundador de Solo para Mujeres, Alexis Ayala. Y consiste en recrear una parte del emblemático show.

Adrián Di Monte no quiere enseñar las nalgas en La Casa de los Famosos México 2025

Adrián Di Monte y Alexis Ayala son dos de los nominados en la semana dos de La Casa de los Famosos México 2025.

Por lo que, para salvarse, el ex bailarín de Solo para Mujeres propuso que los hombres del Cuarto Noche bailen mostrando las nalgas.

Adrián Di Monte tras la nominación de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Al escuchar la idea, Adrián Di Monte no se mostró convencido al respecto.

Sin embargo, todos los demás integrantes de la habitación estuvieron de acuerdo en unirse al reto.

Alexis Ayala explicó que lo que harían es un clásico de Solo para Mujeres conocido como “full moon”.

Este baile consiste en bajar la ropa interior por debajo de las nalgas, hacer un baile corto y agitar las posaderas.

Sin embargo, el actor también especificó que bailarían con las nalgas al aire solo si son salvados todos los nominados de Cuarto Noche, es decir:

Adrián Di Monte

Alexis Ayala

Mar Contreras

Solo para Mujeres en La Casa de los Famosos México 2025 podría ser una realidad

Cuando habitantes son nominados en La Casa de los Famosos México, estos suelen haces estrategias para ganar votos del público.

Es así como en temporadas pasadas, a modo de agradecimiento, quienes fueron salvados cumplen con su promesa.

En esta ocasión los habitantes del Cuarto Noche están dispuestos a bailar como en Solo para Mujeres y ellos son:

Aaron Mercury, de 24 años de edad

El Abelito, de 25 años de edad

Aldo Tamez de Nigirs, de 26 años de edad

El Guana, de 38 años de edad

Alexis Ayala, de 59 años de edad

Sin embargo, Alexis Ayala excluyó a Mar Contreras del reto por ser mujer, pero haciéndola presentadora de Solo para Mujeres si la salvan.

Ahora los fans de La Casa de los Famosos México 2025 se han mostrado entusiasmados por el reto que negó Adrián Di Monte.