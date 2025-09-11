La repentina muerte del actor y cantante chino, Yu Menglong, ha conmocionado a muchos.

A primeras horas de este 11 de septiembre, medios extranjeros anunciaron la muerte de Yu Menglong a sus 37 años.

Es conocido por su participación en programas televisivos como “Go Princess Go”, “Eternal Love”, “The Love Lasts Two Minds” y “The Fated General”.

¿De qué murió Yu Menglong? El actor chino de 37 años tuvo una trágica muerte

Mediante la plataforma Weibo, equipo de gestión de Yu Menglong, anunció su muerte.

"Con un dolor insoportable, anunciamos que nuestro amado Menglong murió el 11 de septiembre"

La declaración se hizo poco después de que trascendiera que Yu Menglong murió la madrugada de este martes tras caer del quinto piso de un edificio , ubicado en el distrito de Chaoyang, en Pekín.

Por lo que la agencia aclara que, de acuerdo a los primeros reportes policiacos, no hay ningún delito que perseguir.

"La policía ha descartado cualquier delito. Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos se mantengan fuertes"

Muerte de Yu Menglong fue accidental

Mediante el portal News.Az, se reveló que Yu Menglong se reunió con sus amigos horas antes de muerte.

La noche del 10 de septiembre, Yu Menglong estuvo con un grupo de amigos en su departamento.

Alrededor de las 2 de la mañana dijo que se iría a dormir. Horas después, cuando tocaron la puerta de su habitación para despedirse, notaron su ausencia. Buscaron al actor, pero no lo encontraron.

Su cuerpo sin vida fue descubierto por un transeúnte que, cerca de las 5 de la mañana, paseaba a su perro alrededor del edificio donde habitaba Yu Menglong.

Hasta el momento, autoridades correspondientes descartan que la muerte esté derivada de un acto criminal. Así como indican que no existen motivos para creer que se trata de un suicidio.

El caso continúa bajo investigación.

Muerte de Yu Menglong se encuentra bajo investigación

Por otro lado, se ha revelado que en los bolsillos de Yu Menglong se encontraron dos relojes Rolex, que pertenecían a sus amigos.

Así como estaba dañada la malla mosquitera de la ventana del edificio del que cayó Yu Menglong.

A fin de esclarecer su muerte, fans están indicando que el actor se conectó a Weibo, a las 21:31 horas del 10 de septiembre, aunque no dio información relevante.

Yu Menglong se conectó a Weibo horas antes de morir (Weibo)

Asimismo recuerdan que su agenda laboral tuvo algunos cancelaciones a finales del año pasado e incluso el pasado mes de julio.

Por lo que la policía pide a sus fans no armar teorías sobre este hecho ya que pueden entorpecer la investigación.

Con información de los portales: News.az, Asiaone y Yzwb.net.