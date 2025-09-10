Hoy 10 de septiembre es el Día Mundial para la prevención del Suicidio, pero además se celebran las siguientes efemérides:

Este 10 de septiembre es el Día Mundial para la prevención del Suicidio

Este 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que pretende generar conciencia sobre que suicidio es prevenible.

Esta iniciativa, es organizada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) yn la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ese sentido, el Día Mundial para la prevención del Suicidio busca movilizar esfuerzos y recursos para abordar este problema de salud pública.

La celebración de este Día Mundial para la prevención del Suicidio tiene como objetivo principal desestigmatizar el suicidio y los problemas de salud mental.

Asimismo se pretende fomentar un diálogo abierto y compasivo, educar a la población sobre los signos de alerta, y promover la búsqueda de ayuda profesional así como fortalecer las redes de apoyo.

También el Día Mundial para la prevención del Suicidio, celebrado desde el 2003, visibiliza la importancia de políticas de salud mental accesibles, la capacitación de profesionales de la salud y la comunidad en general para identificar y asistir a personas en riesgo.

Día Mundial para la prevención del Suicidio (Lance Reis / Unsplash)

Hoy 10 de septiembre inicia venta de boletos Mundial 2026

Además del Día Mundial para la prevención del Suicidio, este 10 de septiembre inicia la venta de boletos para el Mundial 2026, siendo su primera fase.

En ese sentido, la primera fase de la preventa para boletos del Mundial 2026 comienza este 10 de septiembre y terminará hasta el próximo 19 de septiembre.

En esta primera fase para conseguir boletos para el Mundial 2026, solo podrán participar los tarjetahabientes Visa.

Ellos deberán registrarse en la plataforma FIFA ID y entrar a un sorteo; los seleccionados recibirán una confirmación el 29 de septiembre y una fecha y hora para acceder a la compra a partir del 1 de octubre.

El registro oficial para conseguir boletos del Mundial 2026, se hace en la página FIFA.com/tickets y seguir los siguientes pasos:

Crea tu cuenta FIFA ID Registrate entre el 10 y 19 de septiembre para los boletos del Mundial 2026 De ser elegido, recibirás un correo el 29 de septiembre con la fecha y hora de compra Con esta confirmación podrás realizar las compras para los boletos del Mundial 2026

Cada tarjetahabiente podrá solicitar hasta 4 boletos por partido y un máximo de 40 en todo el Mundial 2026.

Después de esta primera fase del 10 al 19 de septiembre, habrán tres fases más:

Segunda fase del 27 al 31 de octubre con resultados en n noviembre y diciembre

Tercera fase que se dará tras e sorteo Mundial el 5 de diciembre en Washington, cuando ya se conozcan los emparejamientos

Cuarta fase cercana al inicio del Mundial 2026, en donde se venderán los boletos restantes por orden de llegada

Se espera que los boletos base estén entre los 60 dólares (1120 pesos aproximadamente), y hasta los 6 mil 730 dólares (125 mil pesos aproximadamente), siendo el boleto más caro en la final en el MetLife Stadium de Nueva York.

Las increíbles zonas de lujo que tendrá el Estadio Azteca para el Mundial 2026 (Miguel Ponton / Mexsport)

El Día del Intercambio de ideas es este 10 de septiembre

El 10 de septiembre se celebra el Día del Intercambio de Ideas, la cual también hace promoción de la comunicación abierta, el diálogo constructivo y el conocimiento colectivo.

El objetivo principal de este Día del Intercambio de ideas, es incentivar el intercambio de ideas entre individuos.

Es decir, ir más allá de la mera conversación casual propiciando un ambiente donde las personas se sientan cómodas para compartir sus pensamientos.

El Día del Intercambio de Ideas es una celebración del pensamiento colaborativo y una invitación a la curiosidad intelectual.

Día del Intercambio de ideas (Centre for Ageing Better / Unsplash)

Se celebra este 10 de septiembre el Día Mundial de la Recarga

El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Recarga, una efeméride dedicada a destacar la importancia y conveniencia de las recargas telefónicas en línea.

Esta iniciativa busca concienciar sobre los beneficios de usar plataformas digitales para recargar sus saldos móviles.

En ese sentido, el Día Mundial de la Recarga promueve la inmediatez, seguridad y accesibilidad.

El Día Mundial de la Recarga celebra esta facilidad, alentando a las personas a adoptar métodos de recarga digital, en donde se reconoce cómo la tecnología ha simplificado las cosas, haciendo que la comunicación sea más sencilla y eficiente.

Día Mundial de la Recarga (Ilan Dov / Unsplash )

El Día del Globo blanco es este 10 de septiembre

Por otro lado, el Día del Globo Blanco se celebra cada año el 10 de septiembre, durante la Semana Nacional de Protección Infantil.

Esto especialmente en Australia, el cual es celebrado por la organización sin fines de lucro Bravehearts.

Ellos buscan crear entornos donde los niños se sientan seguros y felices; además están comprometidos con la prevención del abuso sexual infantil.

El Día del Globo Blanco se celebra hablando con la gente y denunciando el abuso sexual infantil, cuyas primeras celebraciones comenzaron en Bélgica en 1996.