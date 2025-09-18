Se dio a conocer la muerte a los 46 años de edad de Brad Everett Young, fotógrafo y actor de varias series y películas, incluyendo la longeva Grey’s Anatomy.

Brad Everett Young murió el pasado 14 de septiembre; sin embargo es hasta este momento que la familia y el publicista dio a conocer la noticia.

¿De qué murió Brad Everett Young?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Brad Everett Young murió en un trágico accidente automovilístico.

El actor de Grey’s Anatomy iba solo en la Autopista 134, en Los Ángeles, el pasado 14 de septiembre, cuando fue impactado por un vehículo que transitaba en sentido contrario por su mismo carril.

Brad Everett Young (IMDb/Brad Everett Young)

Lamentablemente, las heridas de Brad Everett Young eran demasiado profundas y de seriedad, mismas que le produjeron una muerte instantánea en el lugar del accidente; el otro conductor fue hospitalizado.

Los servicios funerarios se llevaron a cabo en privado , probablemente a petición de los familiares y seres queridos del actor y fotógrafo.

Fue hasta 4 días después, el 18 de septiembre, que se dio permiso de darle aviso a medios y público en general del lamentable fallecimiento.

¿Quién fue Brad Everett Young?

Brad Everett Young nació en julio de 1979 en Danville, Virginia, Estados Unidos, estudiando en la Chatham High School and Averett University.

Aunque en un principio Brad Everett Young se desempeñó como actor en series y películas, teniendo papeles menores en prácticamente todos los proyectos, posteriormente se desarrolló como fotógrafo.

En esta última etapa, fue parte de medios de entretenimiento importantes como:

The Hollywood Reporter

Vanity Fair

Vogue

Elle

Harper’s Bazaar

People

Variety

Como actor se le pudo ver en las siguientes series y películas: