Graham Greene murió a los 73 años de edad; el actor fue conocido por su trabajo en películas como Crepúsculo y Bailando con Lobos.

Graham Greene era originario de Canadá y, según el portal TMZ, murió rodeado de su familia.

¿De qué murió Graham Greene? El actor de Crepúsculo y Bailando con lobos

Graham Greene murió el domingo 31 de agosto en un hospital de Toronto, según reveló su agente Michael Greene.

Hasta el momento, la familia no ha informado la causa de la muerte de Graham Greene.

Graham Greene, actor (Agencia México)

Nota en desarrollo. En breve más información...