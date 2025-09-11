Hoy 11 de septiembre es el estreno de Demon Slayer El Castillo Infinito, pero además se celebran las siguientes efemérides:

Día Panamericano del Maestro

Día de los Patriotas en Estados Unidos

Día Nacional de hacer la cama en Estados Unidos

Día de ‘¿Estás bien?’ en Australia

Día Nacional de la Fotografía Escolar

Día de la Buena Noticia en Estados Unidos

Como se dijo, este 11 de septiembre se estrena Demon Slayer El Castillo Infinito en varios países de Latinoamérica, incluyendo a México.

El Día Panamericano del Maestro se celebra también este 11 de septiembre en honor al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento en 1888.

Asimismo, el Día de los Patriotas en Estados Unidos se celebra el 11 de septiembre para conmemorar los ataques terroristas ocurridos en 2001.

El Día Nacional de hacer la cama en Estados Unidos se celebra el 11 de septiembre para promover la importancia de hacer la cama como un hábito positivo.

Día de ‘¿Estás bien?’ en Australia se conmemora este 11 de septiembre del 2025 al ser el segundo jueves del mes, esto para fomentar la importancia de las conversaciones sobre salud mental.

También el Día Nacional de la Fotografía Escolar se celebra el 11 de septiembre para conmemorar la importancia de capturar y preservar los recuerdos de la vida estudiantil.

Finalmente se festeja el Día de la Buena Noticia en Estados Unidos, el cual tiene como objetivo contrarrestar el impacto de los eventos negativos ocurridos en esta fecha,

Hoy 11 de septiembre se estrena Demon Slayer El Castillo Infinito

Este 11 de septiembre, después de mucha espera, llegará la primera de las tres películas de Demon Slayer El Castillo Infinito, siendo esta una de las más esperadas del año.

Pues Demon Slayer El Castillo Infinito relatará por fin la primera parte del final del anime que se convirtió en todo un fenómeno en todo el mundo.

Y después de su estreno en Japón, por fin Demon Slayer El Castillo Infinito se estrenará en Latinoamérica, mostrando las peleas más esperadas como:

Tanjiro, Tomioka vs Akaza

Zenitsu vs Kaigaku

Shinobu vs Douma

Demon Slayer El Castillo Infinito será el epítome para terminar con la lucha entre los demonios, las lunas demoníacas y por supuesto, Muzan Kibotsuji.

Al igual que la oportunidad de que Nezuko, hermana de Tanjiro Kamado, regrese nuevamente a ser humana.

Se espera un gran debut para Demon Slayer El Castillo Infinito en México y el resto de los países latinoamericanos.

Demon Slayer Castillo Infinito (Ufotable)

El Día Panamericano del Maestro es este 11 de septiembre

Además de ser el estreno de Demon Slayer El Castillo Infinito, este 11 de septiembre se está conmemorando el Día Panamericano del Maestro.

Pues cada 11 de septiembre se celebra el Día Panamericano del Maestro, esto en honor a Domingo Faustino Sarmiento.

Fue un educador, escritor y político argentino, reconocido por su contribución al desarrollo de la educación pública en América Latina.

Por ello, la fecha elegida para celebrar el Día Panamericano del Maestro fue durante la Conferencia Interamericana de Educación de 1943 en Panamá, para reconocer la labor de los docentes en todo el continente.

La elección del 11 de septiembre como Día Panamericano del Maestro, conmemora el aniversario luctuoso de Sarmiento.

Maestra (Unsplash)

Este 11 de septiembre es el Día de los Patriotas en Estados Unidos

Por otro lado, este 11 de septiembre también se conmemora el Día de los Patriotas en Estados Unidos.

El Día de los Patriotas en Estados Unidos se celebra anualmente el 11 de septiembre para honrar y recordar a las casi 3 mil víctimas que perdieron la vida en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Es un día para recordar a las víctimas, así como para reflexionar sobre la resiliencia y unidad del país.

El 11 de septiembre se recuerda el día en el que 19 terroristas de Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales, estrellando dos de ellos contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York.

Esto provocó el colapso de ambos edificios, además un tercer avión impactó contra Pentágono en Arlington, Virginia, y un cuarto, el vuelo 93 de United Airlines, se estrelló en un campo en Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros y la tripulación intentaran retomar el control de la aeronave.

El Día de los Patriotas también conocido como el “Día Nacional de Servicio y Recuerdo”, busca recordar a las víctimas, socorristas, bomberos y policías que arriesgaron sus vidas.

Durante este Día de los Patriotas, se realizan ceremonias y homenajes en todo el país que incluyen momentos de silencio, lecturas de los nombres de las víctimas, izado de banderas a media asta y actividades de servicio comunitario.

Día de los Patriotas en Estados Unidos ( Erica Marsland Huynh / Unsplash)

También este 11 de septiembre es el Día Nacional de hacer la cama en Estados Unidos

Por otro lado, este 11 de septiembre se celebra el Día Nacional de hacer la cama en Estados Unidos.

El Día Nacional de hacer la cama en Estados Unidos se asocia con iniciar el día con una pequeña tarea completada, lo que puede contribuir a una sensación de logro y orden en la vida diaria.

El Día Nacional de Hacer la Cama en Estados Unidos es una iniciativa destinada a destacar la importancia de este acto como un catalizador para el bienestar personal y la organización.

En ese sentido, el Día Nacional de hacer la cama en Estados Unidos busca promover el hábito de hacer la cama, el cual puede influir positivamente en la mentalidad y la productividad a lo largo del día.

Además, se sabe que un dormitorio ordenado, comenzando por una cama bien hecha, contribuye a un ambiente más tranquilo y propicio para el descanso.

Pues se dice que un espacio organizado ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, promoviendo una mejor calidad del sueño y un mayor bienestar general.

Día Nacional de hacer la cama en Estados Unidos (Ryan Kwok / Unsplash)

El Día de ‘¿Estás bien?’ en Australia se celebra el 11 de septiembre

Otra de las efemérides que se festejan este 11 de septiembre, es el Día de ‘¿Estás bien?’ en Australia.

Este es un día para recordar a las personas que está bien no estar bien y animar a todos a preguntar a sus amigos, familiares y colegas “¿Estás bien?” para iniciar un diálogo significativo y ofrecer apoyo.

El Día de ‘¿Estás bien?’ (R U OK? Day) es establecida para destacar la importancia de las conversaciones sobre salud mental en la sociedad australiana.

Su objetivo principal es desestigmatizar los problemas de salud mental y fomentar un ambiente de apertura y comprensión.

Se busca que la gente no solo pregunte, sino que también esté preparada para escuchar sin juzgar, ofrecer palabras de aliento y guiar a la persona hacia recursos profesionales de ayuda.

Esta iniciativa nació en 1995 ante el suicidio de Barry Larkin; en 2009, su hijo Gavin Larkin decidió hacer algo y se le ocurrió una sola pregunta para honrar a su padre y prevenir más suicidios: “¿Estás bien?”.

Posteriormente decidieron convertir esto en una campaña nacional y con su experiencia nació RU OK?

Día de ‘¿Estás bien?’ en Australia ( Lynn Kintziger / Unsplash)

El 11 de septiembre es el Día Nacional de la Fotografía Escolar

Igualmente, este 11 de septiembre también se está celebrando el Día Nacional de la Fotografía Escolar.

Pues se reconoce que las fotografías escolares no solo documentan el crecimiento de los alumnos, sino que también inmortalizan amistades, logros y momentos en la trayectoria educativa.

Por lo que el Día Nacional de la Fotografía Escolar, es una forma de recordar el pasado y mantener viva la nostalgia de esa etapa.

Uno de los objetivos del Día Nacional de la Fotografía Escolar de este 11 de septiembre, es que estas imágenes capturadas sirvan como un puente hacia el pasado.

Es decir que permitan a los exalumnos revivir recuerdos, sentir nostalgia de sus días de escuela y reconectar con su juventud.

Día Nacional de la Fotografía Escolar (Boston Public Library / Unsplash)

El Día de la Buena Noticia en Estados Unidos es celebrado cada 11 de septiembre

Finalmente, otra de las efemérides de este 11 de septiembre es el Día de la Buena Noticia en Estados Unidos.

El Día de la Buena Noticia en Estados Unidos promueve la difusión de historias positivas y actos de bondad para inspirar esperanza y optimismo.

El Día de la Buena Noticia en Estados Unidos, es una iniciativa para redefinir una fecha trágica en la historia del país tras los atentados del 2001.

Por lo que el propósito del Día de la Buena Noticia en Estados Unidos, es transformar el recuerdo de los eventos negativos por un movimiento de positividad y esperanza.

El Día de la Buena Noticia aspira a crear un contrapeso emocional, siendo una respuesta proactiva para contrarrestar la información negativa.

La idea del Día de la Buena Noticia en Estados Unidos es que se llenen los canales de comunicación con buenas noticias.