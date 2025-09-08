A través de un comunicado en sus redes sociales se ha dado a conocer la muerte de Juan Ortellil, el ex director de la revista Rolling Stone y periodista de Hip-Hop a los 43 años de edad.

El argentino Juan Ortelli será recordado como un referente en la música y su paso como director de la reconocida revista Rolling Stone Argentina de 2013 a 2018.

Ante ello, la familia del ex director de la revista Rolling Stone, Juan Ortelli pidió a sus seguidores honrar con sus oraciones su “legado periodístico, personal y emocional”.

A lo que la publicación Rolling Stone reconoció el legado de su ex director, Juan Ortelli como “una referencia en la crónica del rap y las batallas urbanas”.

Así como la popular revista músical en su edición argentina recordó que con tan solo 29 años de edad, Juan Ortelli asumió la dirección de Rolling Stone momento en el que se “ consolidó su perfil como editor exigente y narrador apasionado”.

Pues como periodista de Hip-Hop ya en Rolling Stone, Juan Ortelli “contribuyó a dar visibilidad a escenas emergentes y a documentar fenómenos de la cultura popular contemporánea”.

Ya que Juan Ortelli también será recordado como un referente en el ámbito del Rap y Hip-Hop y el freestyle, con varias participaciones no solo hablando de estos géneros, sino también como juez de Freestyle Master Series (FMS) de Argentina.