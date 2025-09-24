Autoridades habían señalado que Yu Menglong de 37 años de edad, murió el 11 de septiembre por un accidente, pero salieron nuevos videos y ahora acusan de asesinato.

La muerte de Yu Menglong fue inesperada y rodeada de excesos de unas horas antes,lo que llevó a que sus fans indagaran sobre lo que realmente provocó su muerte.

Yu Menglong habría sido asesinado, aseguran con nuevos videos

Desde que el 11 de septiembre se dio a conocer la muerte de Yu Menglong, autoridades investigaban por accidente o suicidio tras la ingesta de alcohol en exceso.

Sin embargo, los fans de Yu Menglong no se quedaron tranquilos con esta versión y ahora nuevos videos alimentan el rumor de que se trató de un asesinato.

Yu Menglong (@yumenglongfans / Instagram)

Aunque las investigaciones apuntan a un accidente o un suicidio, fans creen que el actor fue asesinado por video filtrados de horas antes de su muerte.

Según lo compartido por Koreaboo, videos muestran que Yu Menglong era amedrentado en el estacionamiento de su casa por sujetos, para luego adentrarse en su casa.

Posteriormente, habría surgido el ‘accidente’ pero los golpes que el actor recibió con anterioridad han dejado preguntas sobre si realmente su caída fue involuntaria.

Breaking News: Renowned Chinese actor Yu Menglong was gang-raped by high-ranking CCP officials and then thrown to his death. The Chinese government is censoring the news online! Over 20 million fans are protesting their right



please pay attention and forward



INVESTIGATE THE… pic.twitter.com/s626xd6pE2 — 新闻调查 (@xinwendiaocha) September 16, 2025

Pese a que realmente los videos filtrados en redes sociales no muestran imágenes claras, han sido suficientes para sostener la teoría de que Yu Menglong fue asesinado.

Las acusaciones contra autoridades en Estados Unidos han sido tantas que fans de Yu Menglong se reunieron frente al consulado protestando porque algo básico como “la verdad se está convirtiendo en un lujo”.

Protestan por la muerte de Yu Menglong. (Twitter/JohnDeHen)

Por otra parte, acusan que los videos que sostienen la teoría sobre el asesinato de Yu Menglong están siendo borrados de redes sociales, aunque no muestran nada gráfico.