El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Chela Braniff, leyenda de la televisión mexicana.

Chela Braniff, icónica conductora que es recordada por su trabajo en el programa Fiebre del 2, murió tras luchar contra el cáncer.

¿De qué murió Chela Braniff, icónica conductora de la televisión mexicana?

El programa Ventaneando dio a conocer que Chela Braniff murió tras luchar contra el cáncer.

Chela Braniff, icónica conductora de la televisión mexicana (Tomada de video )

Los conductores de Ventaneando no dieron más detalles sobre las causas de muerte de Chela Braniff y se centraron en recordar su trayectoria en la televisión mexicana.

En Ventaneando se mencionó que Chela Braniff tenía 74 años de edad.

Chela Braniff fue una icónica conductora de Televisa que saltó a la fama gracias a su trabajo en el programa Fiebre del 2.

En este programa trasmitido por el Canal 2 en horario estelar, Chela Braniff destacó como conductora y bailarina.

Fiebre del 2 se convirtió en un fenómeno cultural gracias a que combinaba concursos de baile, coreografía y música disco.

El programa se grababa en el estudio ‘A’ de Televisa Chapultepec bajo la conducción de Fito Girón, Chela Braniff y Leticia Perdigón.

En sus últimos años de vida, Chela Braniff se mantuvo alejada de la televisión

Aunque se convirtió en un referente de la televisión, Chela Braniff se mantuvo alejada de la televisión en sus últimos años de vida.

Desde hace varias décadas, Chela Braniff se mantuvo retirada del medio del espectáculo, siendo su etapa más activa en los 70, 80 y principios de los 90.

Además de su trabajo como conductora, Chela Braniff incursionó en el diseño de vestuario y la producción.