¿Qué pasó con Mimí de Flans? La cantante reapareció con muletas, durante una conferencia de prensa que ofreció para promocionar la gira ‘Inesperado Tour’, que realiza junto con el grupo Pandora.

Con ayuda de un par de asistentes, Mimí logró subir al escenario desde el que sus compañeras de Pandora y Flans atendían las preguntas de los medios.

Al ser interrogada sobre las condiciones en las que se presentaba, Mimí explicó que hace unos días sufrió una caída que le provocó severas lesiones en el tobillo izquierdo:

“Bajé un escalón que estaba muy alto y el pie se me echó para atrás, me lo rompí en cuatro partes, el tobillo, pero estoy super bien"

Durante la conferencia, Ilse, de Flans, e Isabel Lascurain, de Pandora, recordaron algunas experiencias que tuvieron con Raúl Velasco, el conductor del programa Siempre en Domingo, que por casi cuatro décadas controló al medio del espectáculo en México.

Isabel Lascurain contó que a principios de su carrera, Raúl Velasco le exigió bajar de peso, si quería que el grupo Pandora recibiera una invitación para presentarse en Siempre en Domingo.

Lo más humillante del asunto, dijo, fue que Raúl Velasco le hizo esta exigencia mientras viajaba con muchos otros artistas, a bordo de un avión.

Pese a la amarga experiencia, Isabel Lascurain aseguró que tiempo después se solucionaron las cosas con Raúl Velasco y Pandora regresó a Siempre en Domingo:

“Fue en un avión, que veníamos muchísimos artistas, luego pasó el tiempo y me ofreció una disculpa lo cual se lo agradezco, Maite le escribió una carta fuerte, diciéndole todo lo que pensaba, él dijo, ‘no sabes cómo te agradezco esto, porque claro que en ese entonces nadie le decía, ‘señor Velasco, eso no se hace’. En su momento fue duro para mí, que hoy veo los videos y digo, ‘¿en qué momento me compré el traje de que de que estaba yo muy pasadita de peso?’. Ahorita estoy mucho más rechonchita que entonces”

Isabel Lascurain, integrante de Pandora