El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que Mimi de Flans confirmó la muerte de su mamá la cantante y actriz mexicana Lucha Moreno.

Lucha Moreno es recordada por su trayectoria en la música ranchera y el cine de México, consolidándose como una figura reconocida de la industria del espectáculo.

¿Quién fue Lucha Moreno, cantante y actriz mexicana?

Irma Gloria Ochoa Salinas, conocida como Lucha Moreno, nació en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el 23 de abril de 1939.

Lucha Moreno, cantante y actriz mexicana (Tomada de video)

De acuerdo con la Casa de Liderazgo Humanista, Lucha Moreno es considerada una de las pioneras del género ranchero.

Participó en diversas películas que la consolidaron como una actriz reconocida, gracias a su carisma y versatilidad en pantalla.

¿Cuántos años tenía Lucha Moreno, cantante y actriz mexicana?

Lucha Moreno murió a los 86 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Lucha Moreno, cantante y actriz mexicana?

Durante más de 60 años Lucha Moreno estuvo casada con el cantante José Juan Hernández.

¿Qué signo zodiacal fue Lucha Moreno, cantante y actriz mexicana?

Lucha Moreno fue del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tenía Lucha Moreno, cantante y actriz mexicana?

Lucha Moreno y José Juan Hernández formaron una familia con tres hijos.

Siendo su hija Mimi la más conocida al ser integrante del grupo Flans y consolidarse en la industria del espectáculo.

Lucha Moreno, cantante y actriz mexicana (@Radio_Formula / X )

¿Qué estudió Lucha Moreno, cantante y actriz mexicana?

De acuerdo con algunos reportes, Lucha Moreno inició una carrera en Ciencias Sociales, pero tuvo que pausarla debido a los constantes compromisos por su trabajo como actriz.

¿En qué trabajó Lucha Moreno, cantante y actriz mexicana?

Su carrera profesional inició durante la etapa final de la Época de Oro del cine mexicano.

Debutó en la pantalla grande durante 1957 con la película Asesinos, S.A, donde además interpretó el tema “La noche de mi mal”, una pieza que con el tiempo se convertiría en uno de los emblemas de su repertorio.

Esto le abrió la puerta para participar en otras producciones cinematográficas como:

No soy monedita de oro

Escuela para solteras

El gato

Tirando a matar

Las hijas de Amapolo

Aquí está tu enamorado

El ciclón de Jalisco

Los dos apóstoles

Que te vaya bonito

Lucha Moreno participó en varios melodramas:

Quinceañera

Amor en silencio

Amor de nadie

Acapulco cuerpo y alma

Te sigo amando

Además de su carrera como actriz, Lucha Moreno se consolido en la industria musical grabando más de 20 producciones discográficas que la posicionaron como una de las voces más poderosas de la música mexicana.

En 1962, Lucha formó un dueto con el cantante José Juan, creando una de las mancuernas artísticas y sentimentales más sólidas y queridas de la época vernácula.

Lucha Moreno, cantante y actriz mexicana, murió a los 86 años de edad

Mimi de Flans confirmó en las redes sociales la muerte de su mamá Lucha Moreno a los 86 años de edad.

En su mensaje Mimi de Flans no dio más detalles acerca de las causas de muerte de su mamá, sin embargo dejó claro que partió rodeada de amor.

Mimi de Flans recordó a su mamá como una mujer “guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro”.

“Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa… se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor... guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro... buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos” Mimi de Flans