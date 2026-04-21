La Asociación Nacional de Actores (ANDA) compartió la noticia de la muerte de Ricardo de Pascual de 85 años de edad, el 21 de abril de 2026.

En octubre de 2025, Ricardo de Pascual apareció con un tanque de oxígeno y reveló que fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar.

ANDA da a conocer la muerte del actor Ricardo de Pascual.

Muerte de Ricardo de Pascual: fue diagnosticado con EPOC en 2025

Hoy 21 de abril de 2026, la ANDA dio a conocer la muerte del actor Ricardo de Pascual, conocido por su participación en El Chavo del 8. Sin embargo, no se dieron a conocer detalles de lo que causó su fallecimiento.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD.”. Comunicado de la ANDA.

ANDA da a conocer la muerte del actor Ricardo de Pascual.

Pese a que hasta el momento se desconoce lo que provocó la muerte del actor Ricardo de Pascual, en octubre de 2025, compartió que fue diagnosticado con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

En una entrevista con Matilde Obregón, el actor de El Chavo del 8, compartió que a esa fecha había tenido distintos problemas de salud como una operación en la columna baja, arritmias y disficultades en pulmones por el EPOC, así como riñones.

Respecto al EPOC, dijo haber fumado durante 20 años tres cajetillas diarias y aunque parecía que no había tenido impacto en sus pulmones, tras enfermarse de Covid-19, le diagnosticaron la Enfermedad.

Pese a sus problemas médicos, Ricardo de Pascual dijo estar “controlado” de los problemas médicos que tenía.

El último trabajo de Ricardo de Pascual

El actor Ricardo de Pascual murió a los 85 años de edad, siendo que hace menos de un año tuvo su último trabajo como actor.

Como el abuelo de Zeus para la serie Tomy Zombie, fue la última vez que Ricardo de Pascual estuvo actuando en televisión.

Anteriormente, Ricardo de Pascual fue actor en:

El Chavo del 8

Anabel

Chabelo

Adictos

Camaleones

Mentir para vivir

Por siempre mi amor

Por siempre Joan Sebastian ‘El Poeta del Pueblo’

40 y 20

Mi marido tiene familia

La rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

Vecinos

Una familia de diez

El príncipe del barrio

Un retrato de familia

Ricardo de Pascual también fue actor de teatro, en múltiples puestas en escenas como Las Cosas Simples, Peter Pan y Mamá No Soy Gay, entre otras.