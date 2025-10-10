Medios de comunicación de Corea del Sur dieron a conocer el asesinato de una influencer en el norte del país; se trató de Yoon Ji-ah.

Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre, después de que la influencer surcoreana realizara un transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok en la ciudad de Incheon, de la isla Yeongjong.

Las autoridades de Corea del Sur confirmaron la detención un hombre identificado como Choi, quien tras el hallazgo del cuerpo de Yoon Ji-ah, confirmó que fue quien la mató.

¿Quién era Yoon Ji-ah? Influencer surcoreana asesinada

Yoon Ji-ah (윤지아) era una influencer de TikTok y aspirante a actriz surcoreana; tenía 300 mil seguidores en dicha red social, la cual vio su última transmisión el 11 de septiembre.

Ya que tal como confirmaron sus familiares en su misma cuenta de TikTok, Yoon Ji-ah fue asesinada el pasado 11 de septiembre tras una discusión con un presunto colaborador.

Al respecto, el mensaje que le dedicaron señalaba su sueño de convertirse en actriz, su amor por el pan y por sus seres queridos. A su nombre, agradecieron a sus seguidores por todo el cariño.

¿Quién fue Yoon Ji-ah? Influencer surcoreana asesinada (Yoon Ji-ah vía Instagram)

¿Qué edad tenía Yoon Ji-ah?

Nacida en el año 2000, Yoon Ji-ah tenía 25 años de edad al momento de su muerte, o 26 en su edad coreana.

¿Qué signo zodiacal era Yoon Ji-ah?

El cumpleaños de Yoon Ji-ah era el 2 de octubre, por lo que su signo zodiacal occidental era Libra; en el horóscopo chino era del año del Dragón (de Tierra).

¿Quién era la pareja de Yoon Ji-ah?

Se desconoce si Yoon Ji-ah tenía pareja.

¿Quién fue Yoon Ji-ah? Influencer surcoreana asesinada (Yoon Ji-ah vía Instagram)

¿Qué estudió Yoon Ji-ah?

Tampoco se tiene información sobre los estudios de Yoon Ji-ah. 

¿En qué ha trabajado Yoon Ji-ah?

En sus redes sociales Yoon Ji-ah compartía sus ensayos y rutinas de maquillaje, aunque no se conoce si tenía en planes presentaciones o su debut como actriz o idol.

Yoon Ji-ah, influencer coreana, fue asesinada tras transmisión en vivo

El cuerpo de Yoon Ji-ah fue encontrado en el condado de Muju el 13 de septiembre, con diversos moretones en especial en la zona del cuello, por lo que se señaló muerte por asfixia.

Fue a 300 kilómetros del lugar en el que realizó su transmisión en vivo. Según lo señalado, tras finalizarlo, se reunió con un supuesto empresario que habría donado millones a su cuenta.

Sin embargo, Choi no era millonario y estaba endeudado, hecho que descubrió Yoon Ji-ah, por lo que el 10 de septiembre rompió un contrato vinculante con quien sería su asesino.

El sujeto la siguió hasta Incheol en donde le suplicó que no terminara el contrato, sin embargo, Yoon Ji-ah se negó, lo que terminó en un ataque de ira de Choi que la terminó matando.