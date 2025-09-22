El 30 de agosto de 2025 Abraham Emmanuel Pacheco Partida fue reportado como desaparecido en la colonia Ponciano Arriaga, cuando se dirigía a Tonalá.

El 21 de septiembre, a casi un ,mes de su desaparición, la Fiscalía del Estado de Jalisco, confirmó la localización del también influencer conocido como Mr. Yizus.

¿Quién es Abraham Emmanuel Pacheco Partida, Mr. Yizus?

Abraham Emmanuel Pacheco Partida es un influencer que suele compartir contenido de motocicletas y el estilo de vida biker.

¿Cuántos años tiene Abraham Emmanuel Pacheco Partida, Mr. Yizus?

Se sabe que Abraham Emmanuel Pacheco Partida tiene 31 años de edad. Sin embargo se desconoce su fecha de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Abraham Emmanuel Pacheco Partida, Mr. Yizus?

No hay información de la vida personal de Abraham Emmanuel Pacheco Partida.

¿Qué signo zodiacal es Abraham Emmanuel Pacheco Partida, Mr. Yizus?

No es posible determinar el signo zodiacal de Abraham Emmanuel Pacheco Partida sin su fecha de nacimiento.

¿Quiénes son los hijos de es Abraham Emmanuel Pacheco Partida, Mr. Yizus?

Hasta donde se sabe, Abraham Emmanuel Pacheco Partida no tiene hijos.

¿Qué estudió es Abraham Emmanuel Pacheco Partida, Mr. Yizus?

Se desconoce el grado académico de Abraham Emmanuel Pacheco Partida o las escuelas en las que haya llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Abraham Emmanuel Pacheco Partida, Mr. Yizus?

Abraham Emmanuel Pacheco Partida suele subir contenido en sus redes sociales sobre educación e idiomas.

Asimismo, se sabe que es maestro en línea; imparte clases de inglés.

Abraham Emmanuel Pacheco Partida, Mr. Yizus, fue localizado con vida

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que Abraham Emmanuel Pacheco Partida fue localizado con vida.

El joven se dirigía a Tonalá para realizar la cobertura de la grabación de un bautizo con drones cuando perdió contacto con sus familiares, lo que derivó en una intensa búsqueda para dar con su paradero.

De acuerdo con la autoridad, Pacheco Partida fue encontrado sano y salvo la tarde del 20 de septiembre.

No obstante, la dependencia no ofreció detalles sobre el sitio, la hora ni las circunstancias en que ocurrió su localización.