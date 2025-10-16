La influencer Amy Louise Leonard murió tras inhalar ‘gas de la risa’ mientras graba un video para sus redes sociales.

“El uso del gas podría privar al cerebro de oxígeno, provocar daño nervioso a largo plazo con el uso repetido y poner una tensión grave en el corazón y los pulmones. Es fácil pensar que es solo un subidón pasajero, pero los riesgos son muy reales y a menudo se subestiman” Amy Louise Leonard

El nombre de Amy Louise Leonard de 20 años de edad se ha hecho viral en las redes sociales, pero no solo porque era influencer sino por su trágica muerte al inhalar ‘gas de la risa’.

Tal y como se reveló, la influencer Amy Louise Leonard murió al inhalar óxido nitroso, mejor conocido como el ‘gas de la risa’, lo cual ha desatado la conversación sobre los peligros de este gas y de inhalarlo por diversión.

Amy Louise Leonard era originaria de Bolton, Inglaterra cuya muerte se reportó el pasado 2 de octubre tras haber inhalado el ‘gas de la risa’; cabe mencionar que anteriormente; la joven ya había sido hospitalizada por complicaciones de consumo del óxido nitroso el pasado 29 de septiembre.

Ella había advertido a sus seguidores sobre los riesgos que lleva el consumir el ‘gas de la risa’ en sus redes sociales cuando estaba en la ambulancia.

En su mensaje de redes sociales, Amy Louise reveló que una de las consecuencias de inhalar el ’gas de la risa’ fue que sus piernas quedaron destrozadas y tenía dificultades para caminar.

La muerte de la influencer Amy Louise Leonard no ocurrió instantáneamente, sino que enfermó de manera progresiva hasta que tuvo un episodio en donde tuvo que ser trasladada al hospital.

De acuerdo con su mamá, ella reveló que no estaba cuando Amy Louise Leonard fue llevada al hospital y cuando llegó a preguntarle qué pasó, ella le contestó que estaba agarrando los globos con el ‘gas de la risa’ porque “estaba deprimida y eso le quitaba todo”.

En sus redes sociales, Amy Louise Leonard era conocida por subir contenido sobre su vida diaria con amigos y familia; sin embargo, tal y como revela la BBC , durante la pandemia hubo un aumento de casos de consumo de óxido nitroso entre jóvenes de 16 a 24 años de edad en Reino Unido.

En 2023, tras sus efectos psicoactivos y peligros, el consumo del gas de óxido nitroso pasó a ser un delito en Inglaterra y Gales pues el abuso de este químico puede llevar a una deficiencia de vitamina B12, provocando daños neurológicos.

Entre algunos de los síntomas que aparecen por inhalar el ‘gas de la risa’, incluyen: