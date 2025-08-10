¿El Abelito cuenta con una gran fortuna? Este sería el dinero que tiene el habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

A dos semanas del estreno de La Casa de los Famosos México 2025, El Abelito -de 25 años de edad- se perfila como el gran ganador, pero ¿será que ya cuenta con una gran fortuna?

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025, El Abelito contaba con una gran popularidad en las redes sociales gracias a su carisma y sentido del humor.

El Abelito (Instagram/@el_abelito_oficial)

Sin embargo, gracias a su participación en La Casa de los Famosos México 2025, El Abelito ha llegado a otra audiencia que no lo conocía.

En medio de su popularidad, varias personas se han cuestionado si Abelito cuenta con una gran fortuna, fruto de su trabajo en redes sociales.

De acuerdo con la página de internet YouTuber.me, El Abelito ha logrado acumular un patrimonio cercano a los dos millones 418 mil 750 pesos mexicanos.

Esto fruto de sus videos de entretenimiento que comparte en su canal de YouTube desde septiembre del 2017, fecha en la que comenzó su camino en esta plataforma.

Con 735 videos publicados hasta la fecha, El Abelito ha logrado conseguir un total de 284 mil suscriptores que consumen constantemente su contenido.

De esta manera, Abelito Oficial se ha convertido en uno de los canales más destacados de YouTube, lo que le permite generar ingresos considerables.

El Abelito estaría generando ingresos mensuales cercanos a los 140 mil pesos mexicanos, principalmente producto de sus ganancias como youtuber y colaboraciones con distintas marcas.

Esto estaría ganando Abelito cada semana en La Casa de los Famosos México 2025

A esta cantidad que recibe El Abelito por su canal de YouTube y colaboraciones con marcas, se le tendría que sumar lo que estaría recibiendo en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que apenas en su segunda semana, El Abelito se ha logrado ganar el cariño tanto de los televidentes como de sus compañeros.

De acuerdo con algunos portales de espectáculos, El Abelito estaría recibiendo alrededor de 100 mil pesos cada semana en La Casa de los Famosos México 2025.

Esta cifra lo ubicaría en un rango medio de pago dentro de La Casa de los Famosos México 2025 y es que habría habitantes que recibirían más dinero que él.

Pero también hay habitantes que percibirían una cantidad de dinero más baja que El Abelito.

Si logra llegar a la final y estos datos son ciertos, Abelito podría llevarse a casa un millón de pesos más el premio mayor si se convierte en el ganador.

Cabe recordar que esta información no ha sido confirmada por la producción de La Casa de los Famosos México 2025.