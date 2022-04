Daniela Rodrice asistió a ‘Se regalan dudas’ en donde reconoció haber creído que vivir con ansiedad era normal, pero pese a todo, hubo quienes se quejaron del contenido.

En redes sociales, Daniela Rodrice comenzó a ser señalada porque durante el podcast “habló desde el privilegio”, así como las conductoras.

Sin embargo, Daniela Rodrice no dudó en responder a las críticas diciendo que tampoco es su culpa haber nacido ‘en el privilegio’.

El tema del privilegio estuvo muy comentado en redes sociales, luego de que Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León, pidió no ser juzgada por este aspecto en su vida.

Daniela Rodrice habló sobre sus problemas de ansiedad y cómo logró mediarlos con su vida antes y después de su éxito en redes sociales, sin embargo, sus comentarios fueron juzgados.

Que Daniela Rodrice haya dicho “yo tenía la vida resuelta” no sorprende. En otras ocasiones ha dicho que ella bien podía haberse quedado como cajera en el negocio de su familia.

Sin embargo, ella decidió salir de su casa para seguir sus sueños como youtuber, pese a que eso no era bien visto en Mazatlán, Sinaloa.

Debido a que Daniela Rodrice habló en ‘Se regalan dudas’ sobre la ansiedad, dijeron que aunque su contenido era bueno, esta hablaba desde su privilegio, así como las conductoras:

“Estoy viendo el capítulo de Daniela Rodrice en “Se regalan dudas” y aunque me encanta el co tenido de Daniela no puedo dejar de pensar que las 3 morras hablan desde un privilegio super blanco y adinerado (sic)”.

