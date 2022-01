Daniela Rodrice: Su fama en TikTok la hizo tocar fondo y medicarse por sus problemas mentales, reveló durante su participación en ‘Pinky Promise’.

La influencer de TikTok reconoció que el precio de su reciente despegue en redes sociales, fue catastrófico y lo que la orilló a medicarse psiquiátricamente.

Asimismo, contó que cuando fue a cita con el psicólogo, enseguida la canalizaron a psiquiatría pues dijeron que por sus problemas metales no iba a lograr vivir otro día más.

Daniela Rodrice tuvo participación la tarde de ayer 20 de enero, en ‘Pinky Promise’ conducido por Karla Díaz.

Acompañada por otro tiktoker, Dani Valle, contó algunas cosas sobre su personalidad, cómo llegó a la fama y el impacto que tuvo esto en su vida.

Daniela Rodrice respondió a la pregunta:

Fue ahí en donde al borde de las lágrimas, contó que estuvo a punto de morir de no haber sido por su sugar y por el psicólogo.

Comentó que ella se creó su mundo feliz en su habitación haciendo videos, sin existir para nadie, cuando vi todo lo que estaba pasando “no me lo tomé para bien”.

“Era un llorar todas las noches en histeria de que no puedo más… me siento muy responsable de mi gente”.

Explicó que desde los once años tiene la percepción de haber tenido ansiedad , sin embargo, esta se disparó cuando vio que más gente la comenzaba a seguir.

Daniela Rodrice contó en el programa de ‘Pinky Promise’ lo caro que le costó la fama, pues al sufrir de ansiedad no controlada, esto de disparó.

Comentó que le costaba tanto aceptar su nivel de fama, que incluso el sugar le dijo “prefiero a la Daniela sin números”, pues estaba sufriendo por sus seguidores.

Explicó que ella llegó dispuesta con ‘don loqueras’, su psicólogo, y que este enseguida la canalizó a psiquiatría.

“Hablé media hora, me dijo -sabes qué, hay que parar aquí, porque tengo que hacerte una cita con la psiquiatra, porque si no, no vas a superar esto, mañana te matas-”.

Daniela Rodrice, influencer.