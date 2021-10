¿Quién es Daniela Rodrice? La de la frase “ chica, quisiese, pero no pudiese”. Una de dos opciones: o has escuchado hablar de ella o has visto su frase en redes sociales.

La influencer que se volvió famosa en TikTok por sus ingeniosas frases, ha desatado la incógnita sobre quién es, de dónde es, y como fue que saltó a la fama.

¿Quién es Daniela Rodrice?

Daniela Rodrice, cuyo verdadero nombre es Daniela Rodríguez Cervantes, se convirtió en un rostro viral principalmente en TikTok, pero ¿quién es la influencer?

La influencer es residente de Mazatlán, Sinaloa y comenzó a adquirir fama en Instagram y posteriormente abrió su canal de YouTube, que realmente es reciente, pues tiene 4 años en línea.

Daniela Rodrice en sus inicios como influencer. (@danielarodrice)

Desde sus primeros videos, Daniela Rodrice comenzó a hablar de sus cirugías estéticas, por lo que comenzó a ser parte de su conversación.

La mazatleca adquirió fama por sus frases usadas en sus videos de YouTube , mismas que eran pasadas a TikTok, en forma de audio, utilizándose como burla a estas.

Según una búsqueda en la web, tiene 24 años, y ella misma ha dicho que es graduada de la licenciatura en Mercadotecnia , aunque no lo ejerce, pues decidió convertirse en YouTube.

Daniela Rodrice, influencer. (@danielarodrice / Instagram)

Aunque ahora se le puede ver a la influencer consumiendo todo tipo de alimentos junto a su ‘ Sugar Daddy’, ella comenzó su canal en la plataforma siendo vegetariana.

¿Quién es el ‘Sugar Daddy’ de Daniela Rodrice?

Daniela Rodrice, la famosa de TikTok, ha desatado varias curiosidades sobre su persona, en particular por su misterioso ‘Sugar Daddy’, como lo llama.

Desde 2020, se le comenzó a ver a Daniela Rodrice acompañada de un hombre, a quien comenzó a presentar como su Sugar, sin embargo, su apariencia se desconoce.

Al comienzo de su canal, habría explicado ser muy amiga de Alex Coppel, sin embargo, él no es el rostro detrás del novio de la influencer.

Incluso, Daniela Rodrice apareció en un video musical del cantante, en el cual se hizo un cover a ‘Otra vez’, de Zion y Lennox Ft. J Balvin.

Daniela Rodrice señaló en sus recientes videos, que su ‘Sugar Daddy’, era amiga de una expareja que tuvo, que no vive con él y se sabe, tiene poco más de un año como su novia.