Fans de Daniela Rodrice dispuestos a robarse publicidad de Liverpool

Luego de que Daniela Rodrice hiciera colaboración con Liverpool y se convirtiera en embajadora de la marca, sus seguidores ya reportan publicidad en espectaculares.

Y así como sucedió con Carlos Rivera y su publicidad, los fanáticos de Daniela Rodrice se dijeron dispuestos a robarse los espectaculares de ‘la chika’.

Contrario a lo que se esperaba, Daniela Rodrice dijo “más acciones menos palabras” al seguidor que aseguró robaría la publicidad de Liverpool.

Daniela Rodrice celebró la llegada de sus 25 años cumpliendo su sueño de verse ver su cara impresa “en algún lado”.

Daniela Rodrice no solo celebra sus 25 siendo embajadora de Liverpool, sino que también obtuvo su primera portada en la revista ‘Bad Hombre Skin’.

No cabe duda que pese a los estragos que Daniela Rodrice ha contado le dejó su fama, los frutos ya están saliendo a la luz.

Acompañado de ello, una gran cantidad de seguidores que no dudan en apoyar cada paso en la carrera de ‘la chika’.

Como muestra de ello, seguidores en redes sociales se dijeron dispuestos a robar la publicidad de Daniela Rodrice y Liverpool, que ya está en las calles de la CDMX.

“Donde yo vea uno de esos me vale me trepo y me lo robó”.

@its_mauvega